I dipendenti comunali chiedono maggiori tutele per prevenire il rischio di contagio da Covid

In una missiva inviata alla Sindaca, all'assessore al personale, alla Dirigente al personale, alla Segretaria comunale e all'RSPP la sigla sindacale CSA, anche in qualità di componente dell’istituito Comitato di Controllo deputato all’applicazione e alla verifica delle regole del Protocollo aggiornato delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS/COVID 19 negli ambienti di lavoro, lamenta la mancata applicazione ed attuazione delle misure di protezione e sicurezza anti – COVID per tutto il personale comunale oltre che degli ulteriori interventi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, come già richiesti con nota precedente del 26.04.2021 che si allega in copia.

Si evidenzia che è indispensabile l’adozione del protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, quale misura urgente raccomandata per il contenimento del contagio e quale indispensabile strumento mediante il quale applicare gli interventi precauzionali e di prevenzione da disporre negli ambienti di lavoro, che costituiscono l’adempimento dell’obbligo espresso dall’art.2087 del codice civile, in capo al datore di lavoro perché figura di decisione e di spesa, di porre in essere le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, considerato soprattutto il fine principale della tutela dal pericolo di contagio da Covid 19.

Per le misure urgenti di prevenzione e sicurezza da applicare si chiede:

maggiore tutela per tutto il personale maggiormente esposto al pubblico per ricezione front- office garantendo la dotazione di mascherine ffp2 , oltre che di igienizzant i e maggiore tutela anche per l’attività svolta dallo stesso personale presente ai servizi sociali, demografici, servizio tributi, economato, mercato ortofrutticolo e ulteriori uffici con servizio di front-office, dove si concentra la maggiore affluenza esterna, che spesso è causa di eventi di aggressione verbale e comportamenti minacciosi nei confronti di tale personale;

la presenza di un “filtro” al palazzo di piazza Trieste e Trento a causa dell’incontrollato ingresso costante di pubblico che accede agli uffici del piano terra e dei piani superiori, per tutelare la sicurezza del personale così maggiormente esposto a molteplici rischi oltre a quello di contagio da Coronavirus.

In aggiunta a quanto previsto dal Protocollo anti- COVID condiviso dalle parti sociali e alle norme di cui al decreto legge 22/04/2021, n.52 e al D.Lgs. 81/08 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro- si richiama, al fine del contenimento di diffusione del contagio, l’applicazione di quanto disposto anche dall’ultima recente Circolare sul Lavoro agile emanata dal Ministero della P.A e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di programmare il lavoro agile o da remoto, con rotazione del personale, garantendo il massimo utilizzo per le attività che possono essere svolte con modalità a distanza .

Auspicando e confidando nell’applicazione urgente di tali misure di tutela e sicurezza per il personale.