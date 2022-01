Anche su via Milite Ignoto divieti di sosta e fermata per i lavori di interramento della ferrovia

Così come accaduto in via Tintoretto, via Vaccina e via Bruno Buozzi, da oggi, anche su via Milite Ignoto sarà istituito il divieto di sosta e fermata per l'esecuzione dei lavori di movimentazione delle barriere new-jersey da collocarsi in adiacenza dei muri di recinzione della ferrovia.

Oltre a questa zona, i lavori che cambieranno il volto della città proseguono su tutta la tratta che attraversa il centro urbano e che si spera possano essere completati nei tempi previsti.