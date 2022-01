Al via da oggi la nuova distribuzione del mercato settimanale

Parte da oggi la "nuova" distribuzione del mercato settimanale. Così come annunciato dall'assessore al ramo non c'è stato nessuno sdoppiamento ma si è proceduto a un accorpamento, per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori di interramento ferroviario, utilizzando i posteggi revocati e/o cessati per trasferirvi coloro che devono essere spostati a causa delle opere programmate.

Tale decisione è stata contestata dall'associazione di categoria "Casambulanti" che alla vigilia dell'avvio della nuova disposizione delle bancarelle ha scritto all'amministrazione comunale chiedendo l'annullamento della procedura di "redistribuzione" e minacciando contenziosi.

Il testo della missiva inviata:

"Premesso che in data 12 gennaio u.s. la scrivete ha richiesto la sospensione delle procedure di assegnazione dei posteggi all’interno dell’area mercatale del comune di Andria, a causa di una serie di rilevazioni portate a conoscenza delle Autorità cui la suddetta nota è stata indirizzata;

che il comune di Andria ha inteso comunque procedere alle assegnazioni senza neppure riscontrare la nota suddetta;

che nel corso delle procedure di assegnazione, il pomeriggio del giorno 13 gennaio 2022, gli Operatori concessionari di posteggio si sono recati presso il Suap in largo Grotte ad Andria rendendo note e contestando, anche attraverso l’allegato documento, alcune circostanze che impedivano, di fatto, di effettuare una scelta consapevole e trasparente, non avendo cognizione alcuna né delle dimensioni dei posteggi liberi ove effettuare la scelta, né della loro precisa collocazione né tantomeno della loro adeguatezza rispetto alle esigenze di ciascun avente diritto alla riassegnazione;

che nel documento veniva espressamente indicato che si riteneva la procedura di assegnazione sospesa e nessuno dei presenti si riteneva rinunciatario;

che questa situazione è attribuibile unicamente alla responsabilità di chi non ha allegato alle Pec di invito alla scelta dei posteggi la planimetria con la loro precisa ubicazione e con l’indicazione delle superfici disponibili;

che tale planimetria, non è mai neppure stata consegnata ai Rappresentanti delle Associazioni di Categoria, che pure hanno contestato la scelta del comune;

Considerato:

che l’Ordinanza Sindacale N. 2 del 13/01/2022 avente ad oggetto: “spostamento temporaneo di una parte dell’area del mercato settimanale del lunedì, a causa dell’avvio dei lavori di interramento della linea ferroviaria della ferrotramviaria s.p.a. nuove disposizioni a far data dal 17 gennaio 2022”, non contempla le assegnazioni d’ufficio dei posteggi, di cui peraltro non si conosce neppure il criterio adottato;

che neppure in tale Ordinanza viene contemplata tale facoltà o criterio di assegnazione d’Ufficio ma solo quello della “scelta”;

alla luce di quanto sopra, si diffida l’Ente locale ad annullare tutte le procedure poste in essere a tutt’oggi, compresa l’eventuale assegnazione d’Ufficio dei posteggi agli operatori interessati al trasferimento da via Buozzi. In merito al trasferimento anche degli Operatori di via Buozzi non interessati dai lavori pubblici la questione è già stata sollevata e potrebbe determinare risvolti di natura anche giudiziaria in quanto sono venute meno, unilateralmente da parte dell’Ente Pubblico, le condizioni che avevano determinato tale scelta".