Festa patrono giornalisti, Sindaca Bruno: «Informare con rigore e correttezza»

«Carissimo don Felice Bacco - si legge nel messaggio della Sindaca Bruno, al responsabile per la diocesi di Andria delle Comunicazioni sociali - ci tengo, Tuo tramite, a far giungere il mio personale ringraziamento, e poi quello della comunità che rappresento, a tutti gli operatori dell'informazione, che in questi 15 mesi di mia attività ho imparato a conoscere e maggiormente apprezzare anche per le difficoltà oggettive in cui hanno operato.

A loro la richiesta di perseguire sempre la verità come principio e fine ultimo della comunicazione. Verità che è fondamentale per comprendere i processi, mettere in dialogo le parti contrapposte, aprire spiragli di fiducia nel pensare collettivo.

A loro la richiesta a proseguire con rigore e correttezza, perché ne va della serenità delle persone e delle realtà di cui ci si occupa e nelle quali si indaga.

A loro l'invito a dare voce ai fragili, ai deboli, a coloro le cui necessità spesso vengono taciute e finanche non rappresentate.

A loro l'auspicio - conclude la Sindaca Bruno - di ispirarsi sempre al santo protettore Francesco di Sales, precursore della spiritualità dell'ottimismo, testimone di equilibrio e mitezza, sostenitore del "fate tutto per amore, nulla per forza. Grazie. Buona festa».