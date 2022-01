Il 21 gennaio si è svolta, presso l’IISS “G. Colasanto” di Andria la “Notte Bianca dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, la seconda delle “vetrine” tramite le quali l’istituto intende mostrare alla cittadinanza, nel corso del mese di gennaio, la propria offerta formativa e la creatività dei propri docenti e alunni. Come la volta precedente, vi è stata la partecipazione di un numeroso pubblico, che ha assistito con piacere alle “performance” degli alunni e delle alunne di questo indirizzo, che hanno esplorato in varie modalità, sotto l’attenta guida dei docenti, il tema dell’animazione, con particolare riferimento alla figura del clown, che rappresenta un momento di liberazione della spontaneità e della creatività, a scapito dell’ordine e dell’autocontrollo. Per questo motivo il clown viene utilizzato anche in ambito terapeutico, specialmente coi bambini, perché li aiuta con il sorriso a minimizzare i problemi di salute che li affliggono e a superare il momento difficile che stanno attraversando, creando per loro un mondo magico e incantato all’interno della grigia routine ospedaliera.

Al Colasanto la figura del clown terapeuta è stata oggetto in passato anche di alcuni progetti PON, tramite i quali le alunne e gli alunni dell’Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale hanno potuto apprendere da alcuni esperti le tecniche per impersonare questo singolare personaggio, che sono state messe a frutto, in particolar modo durante le festività natalizie, all’interno del reparto di Pediatria del “Bonomo”, con lo scopo di portare sorriso e leggerezza dove spesso regna solo il dolore e la tristezza.

Nel corso della serata, quindi, attraverso scenette clownesche e balletti ispirati a canzoni famose, dagli anni Trenta del Novecento a oggi, gli alunni e le alunne hanno divertito e coinvolto il numeroso pubblico, che ha sottolineato con scroscianti applausi ogni esibizione.

Il Dirigente Scolastico, Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, nell’introdurre la manifestazione, ha sottolineato la specificità dell’indirizzo, che consente agli alunni di poter conseguire gratuitamente al quinto anno la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS), figura professionale che svolge un’attività di cura e di assistenza alle persone in condizioni di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, collaborando con gli altri operatori preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, in particolar modo negli Ospedali e nelle Residenze sanitarie. In questo modo gli alunni hanno la possibilità concreta, dopo aver concluso il corso di studi, di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

«Gli alunni e le alunne che frequentano questo indirizzo - ha aggiunto il Dirigente Strazzeri - sviluppano in maniera straordinaria le loro qualità umane ed empatiche già durante gli anni della scuola, interagendo coi numerosi alunni diversamente abili presenti nell’Istituto, di cui favoriscono l’inclusione e il benessere. Per questo motivo essi rappresentano una notevole risorsa per tutta la comunità cittadina».

Infine il Dirigente, ha ringraziato i docenti che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento (Giusy Ardito, Nicola Basile, Savina Ricchiuto, Liliana Tarantini, Valeria Casiero), sapientemente coordinati dalla Prof.ssa Elena Giorgio, Referente per l’Orientamento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Assistente Tecnico Rosa D’Agostino, il cui contributo è stato notevole, in particolar modo nello svolgimento dei laboratori.

Alla manifestazione hanno partecipato, offrendo il loro personale contributo di idee, le Assessore Dora Conversano e Daniela di Bari, nonché le esponenti di diverse esponenti delle associazioni operanti nel territorio andriese.