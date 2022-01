L’Associazione sordi "P.L. Apicella" ha celebrato il suo Santo Patrono San Francesco di Sales

L’Associazione sordi “P.L. Apicella” ha festeggiato il suo Santo Patrono San Francesco di Sales con una messa domenica 23 presso il Santuario del SS: Salvatore .

Il Santo Vescovo è Patrono dei sordomuti per aver accolto in casa ed istruito, appunto, un sordomuto di nome Martino che poi avrebbe aiutato il presule a comunicare con altri sordomuti. Un nutrito numero di sordi ha partecipato alla celebrazione della Santa Messa presieduta da sua eccellenza Mons. Luigi Mansi e concelebrata da don Leonardo Pinnelli assistente spirituale dell’Associazione “Apicella” segnata dalla interprete sig.ra Tonia Morea.

Impeccabile l’organizzazione curata dal presidente Francesco Muraglia e soprattutto dal segretario udente Nicola Di Pasquale e dallo stesso don Leonardo. Alla cerimonia erano presenti anche la sindaca avv. Giovanna Bruno e i genitori di Maria Paradiso, ultima presidente del sodalizio, venuta a mancare prematuramente il 21 gennaio dell’anno scorso.

Al termine, sul sagrato del Santuario, Il Vescovo e la Sindaca hanno posato per una foto di gruppo a ricordo della giornata festiva che a causa della pandemia in atto non ha potuto avere seguito con un pranzo sociale con tutti i sordi iscritti.