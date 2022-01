Dalla storia di nonno Pasquale alle moderne shoah: ma la memoria serve?

La memoria (non) serve. Una frase forte, in questo giorno "storico", ma frutto di una constatazione: oggi

riproponiamo il racconto di un deportato andrieee, Pasquale Gissi, 106 anni, ha vissuto, dal 14 ottobre 1943 al 10 aprile del 1945, nei lager di prigionia tedeschi, vivendo parallelamente gli orrori che in altri campi, non molto distanti da lui, si perpetravano agli Ebrei e non solo.

Due anni fa abbiamo avuto il privilegio di incontrarlo e lasciar raccontare a lui, a nonno Pasquale, una storia di dolore e morte con un messaggio di speranza finale.

Negli anni di prigionia racconta di aver lavorato nei boschi e per raggiungerli camminava per ore, al freddo, sotto il sole, come unico pasto giornaliero una patata e una razione di pane raffermo, se andava bene, alla peggio soltanto quel che restava dagli scarti delle patate. Anni duri che sono rimasti impressi nella memoria di Pasquale che ricorda oggi come allora date e volti di persone che hanno commesso atrocità e angherie nei confronti di tutti. Racconta di circa 500 russi che per la fame si ribellarono ai loro carcerieri e che vennero fucilati; racconta di quando fu trasferito dall'Albania in Germania: un viaggio lungo un mese senz'acqua, senza potersi lavare e infestati da pidocchi. Racconti crudi che fai fatica ad immaginare.

Alle nuove generazioni l’invito al rispetto soprattutto nei confronti degli anziani che restano la memoria storica del bene e soprattutto del male commesso da altri uomini. Anziani che con la loro memoria possono far sì che pagine orrende di triste storia passata non ritornino prepotentemente nella vita presente.

E ritorniamo alla frase iniziale: la memoria serve? O no? Sta servendo nei lager libici, nell'Afghanistan che cancella l'alterità, nelle prigioni di alcuni stati africani? Non sono forse queste moderne forme di shoah? E noi stiamo facendo qualcosa per contrastarle o ci siamo arresi alla banalità del male?

Oggi ricordiamo e agiamo: diamoci da fare per contrastare il male che avanza, la disuguaglianza, le violenze, e avremo onorato veramente il nostro essere umani. Facciamo(ci) servire la memoria.