Assegnazione temporanea posteggi mercato: la condivisione delle associazioni di categoria

«L’ANVA Confesercenti Prov.le B.A.T. ci aveva visto lungo. L’Amministrazione Comunale di Andria ha tenuto, infatti, la barra dritta, assegnando d’ufficio i posteggi al mercato settimanale del lunedì, senza rimettere in discussione alcunché rispetto all'ultimo incontro formale svoltosi a Palazzo di Città - a ribadirlo è il rappresentate della storica Associazione Nazionale venditori Ambulanti di Confesercenti della provincia Barletta Andria Trani, Salvatore Fracchiolla.

Agli ambulanti è stata data comunque la possibilità di verificare la postazione assegnata e, nel caso di eventuali problematiche, di provvedere ad un’ulteriore assegnazione. Del resto si tratta di uno spostamento temporaneo di una parte dell'area del mercato ricadente in via Bruno Buozzi, resosi necessario a causa dell'avvio dei lavori di interramento della linea ferroviaria della Ferrotramviaria spa. Sull’impostazione dell’Amministrazione Comunale di assegnare d’ufficio i posteggi, evitando così un ulteriore allungamento dei tempi di risoluzione, si era già espressa favorevolmente l’A.N.V.A. Confesercenti prov.le B.A.T., diramando una precedente nota stampa.

Sulla stessa linea di Fracchiolla si è espresso anche il responsabile di Federcommercio B.A.T., Michele Bucci.

Un plauso particolare è doveroso rivolgerlo all'assessore alle Attività Produttive, Cesareo Troia, per essersi fatto partecipe delle esigenze degli ambulanti, durante l’ultimo incontro a Palazzo di Città, a cui ha partecipato il presidente di Federcommercio Andria, Riccardo Regano, e per aver dato seguito all'assegnazione dei posteggi, nonostante le proteste di chi strumentalmente ha invitato gli ignari colleghi ambulanti a non effettuare la scelta dei posteggi.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che l’Assessore Troia in un primo momento aveva dato regolarmente a tutti gli ambulanti di via B. Buozzi la possibilità di scegliere le postazioni libere su pianta del mercato settimanale del lunedì esposta e a disposizione, presso l’ufficio competente, ove ci si doveva recare per effettuare la scelta. La modalità della scelta era scelta, ebbene precisare, era, stata condivisa da tutte le Federazioni. Solo in un secondo momento, e solo per coloro i quali hanno preferito non fare tale scelta, non avendo ricevuto riscontro, è stato costretto a farvi provvedere d’ufficio.

La “barra dritta” tenuta in questa occasione dall’Amministrazione Comunale, in coerenza con le scelte discusse in apposito incontro, sono per ANVA Confesercenti e per Federcommercio un buon segnale per mantenere continuità di dialogo con le Associazione di Categoria che stanno dimostrando con serietà di comportamento, evitando le inutili, strumentali e sterili polemiche create ad arte, si può veramente contribuire alla giusta rappresentanza e crescita dei diritti della categoria».