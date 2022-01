A breve entra in funzione il "Grande Fratello" della Polizia Locale

«Nei prossimi giorni - spiega l'assessore alla Polizia Locale, Pasquale Colasuonno - ritornerà in funzione l’auto della Polizia Municipale capace di rilevare, con l'ausilio di potenti e sofisticate tecnologie, le infrazioni al Codice della Strada e di altra natura ed emettere multe. Tutto questo già nei prossimi giorni con la rimessa in funzione di un software installato sull’auto dedicata della Polizia Locale per contrastare e contenere le pessime abitudini di certi automobilisti che rendono il traffico andriese estremamente disordinato e pericoloso.

Questa decisione è necessaria e anticipando la notizia vogliamo richiamare l’attenzione di ciascun automobilista verso le regole del Codice della strada perchè sia ancora più vigile perchè al software in parola non sfugge alcuna infrazione. La decisione di ripristinare il servizio è dunque motivata dall'urgenza di di affrontare e contenere situazioni obiettivamente inaccettabili che minano la sicurezza di tutti.

Questo sistema, tra le altre cose, ci aiuterà infatti a evitare sosta selvaggia, dunque a conservare agli aventi diritto i posti dedicati alle persone diversamente abili, a rintracciare auto rubate, a tutelare i pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Insomma, ci faciliterà in una convivenza più serena, e sicura, che è poi il fine ultimo che dovremmo sempre proporci di perseguire».