Scuole, semplificata la modulistica per richiedere i tamponi gratuiti

Cambia ancora, ma questa volta in meglio, la procedura per richiedere i tamponi gratuiti per i casi di positività nelle scuole: è stata emanata ieri infatti la circolare n. 744 con cui la Regione Puglia aggiorna appunto la procedura di gestione dei casi Covid in ambito scolastico.

La principale novità riguarda l’esecuzione dei test antigenici gratuiti che potranno essere effettuati nei punti di erogazione convenzionati con la Regione Puglia esibendo la comunicazione del dirigente scolastico, inviata via mail o tramite registro elettronico, e l’autocertificazione compilata e sottoscritta dai genitori. Si precisa che nell’ autocertificazione deve essere riportata la data e il protocollo della comunicazione del dirigente.

La stessa procedura si applica anche al personale scolastico, docente e non docente, che è stato a contatto con un “caso confermato” in ambito scolastico. Tali operatori potranno accedere all’esecuzione del test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto.

Per il rientro a scuola sarà sufficiente l’esibizione da parte del genitore/ tutore / affidatario del minore nonché del personale scolastico dell’attestato di esito negativo del test antigenico rapido effettuato per le finalità di sorveglianza scolastica.

Non più dunque moduli sottoscritti uno a uno dai dirigenti, ma riportanti solo la comunicazione protocollata.