In un tempo caratterizzato dall’emergenza sanitaria e da tutti i problemi che ne conseguono, ci piace colorare questa giornata con una nota di gossip per regalare un po’ di leggerezza ai nostri lettori.

Si chiama Nicola Colasuonno, ha 69 anni, è andriese e da circa un mese è tra i protagonisti del trono over della nota trasmissione di Maria De Filippi “Uomini e donne”.

Nicola è vedovo da 28 anni, papà di 4 figli e nonno di 9 nipoti. Da piccolo ha fatto il panettiere e poi ha lavorato in fabbrica. Oggi Nicola è in pensione e vorrebbe trovare l’anima gemella con cui condividere momenti di tenerezza e di spensieratezza. Onesto e genuino, si presenta senza filtri con un accento tipicamente pugliese. Non si risparmia di certo in parole e non gliele manda a dire alle donzelle che lo biasimano di correre troppo nella “conoscenza fisica”.

Scherzi a parte, rivedendo i video della puntata andata in onda ieri, ritroviamo un uomo sincero, garbato e che, siamo certi, saprà divertire e far innamorare una o forse più di una donna. Chissà che la conquistata visibilità e la sua storia semplice non facciano scaldare il cuore di una donna andriese. Intanto si gode la popolarità dei riflettori del piccolo schermo.