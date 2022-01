Obbligo vaccinale: sono 2 i medici in attività sospesi dall'ordine della Bat

Sono 17 i professionisti iscritti all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Barletta-Andria-Trani sospesi dal servizio in quanto non in regola con l'obbligo vaccinale: una percentuale, in realtà, molto bassa nella nostra provincia. Dati però su cui vanno fatte delle opportune precisazioni.

Abbiamo contattato il dott. Benedetto Delvecchio, presidente dell’ordine dei Medici della provincia Bat, il quale ci ha confermato che dei 17 medici 2 sono, effettivamente, i professionisti che hanno rifiutato di sottoporsi a vaccinazione obbligatoria, altri sono comunque perlopiù medici in pensione che evidentemente non avranno letto la pec inoltrata agli stessi in base alle direttive del DL 172. Parliamo di professionisti non più in attività con un’età media di 85 anni.

Situazione piuttosto buona. Fatta eccezione per due professionisti che subiranno le conseguenze delle loro scelte. «Abbiamo esaminato circa 150 persone – commenta Delvecchio -, dato grezzo che ci perviene dal Ministero della Sanità e che abbiamo ripulito in quanto ci siamo accorti che molti medici lavorano tutt’oggi all’estero; di loro non risultava annotazione di avvenuta vaccinazione nel data base nazionale. Abbiamo quindi sanato gli errori di trascrizione. Per onestà, tantissimi, che non avevano adempiuto agli obblighi vaccinali, dopo aver ricevuto la nostra comunicazione si sono messi in regola, rispettando il termine di 5 giorni dalla ricezione della Pec, così come previsto dal Ministero della Salute».

Molti dunque i medici che sono corsi ai ripari a riprova del lavoro puntuale svolto dagli Ordini dei Medici in collaborazione con il Ministero della Salute.

Da una nostra attenta ricerca non risultano medici andriesi tra coloro che si sono rifiutati di sottoporsi a vaccinazione anticovid.

«Sono sempre dispiaciuto quando devo assumere una sanzione per conto di un collega – conclude Delvecchio-. In realtà, lo spirito del nostro Ordine Professionale non è punitivo, piuttosto è finalizzato a far sì che gli iscritti adempiano ai propri doveri per continuare a garantire il loro operato in tutta sicurezza».