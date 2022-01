La cooperativa "Villa Gaia" continuerà ad erogare servizi sociali alla cittadinanza

«I servizi per il sociale forniti dalla Cooperativa "Villa Gaia" alla cittadinanza Andriese continueranno ad essere assicurati, con lo stesso spirito di dedizione che ha caratterizzato l'agire della cooperativa negli anni scorsi. Il grave periodo di crisi finanziaria, accentuatosi anche con l'emergenza COVID, è stato brillantemente superato, attraverso l'omologa, comunicata in data 26.01.2022, da parte del Tribunale di Trani del concordato preventivo in continuità presentato dal management della cooperativa.

I posti di lavoro di circa 40 famiglie andriesi sono salvi così come tutte le prestazioni erogate alle fasce deboli cittadine richieste dal Comune di Andria.

Tale eccellente operazione di gestione della crisi di impresa è stata resa possibile in primis con la collaborazione fattiva di tutti i dipendenti ed ex dipendenti della cooperativa che hanno creduto e lottato per la continuità aziendale unitamente anche ai professionisti che hanno lavorato con dedizione a questo risultato a partire dall'Avv. Pierpaolo Matera, patrocinatore legale della procedura e dall'Advisor Dott. Comm. Michele D'Ambrosio, in collaborazione con il Dott. Comm. Pasquale Guglielmi, attestatore del piano, e il Dott. Comm. Tommaso Porziotta e Dott. Comm. Riccardo Cicci, attestatori della transazione fiscale che ha determinato una decurtazione del 50% del debito tributario e previdenziale.

Un grazie sentito anche al Sindaco di Andria Avv. Giovanna Bruno per la vicinanza e la sensibilità dimostrata, all'Assessore alla Persona Dott.ssa Addolorata Conversano, al Dirigente del Settore Finanziario Dott.ssa Grazia Cialdella ed all'Avv. Ottavia Matera, Dirigente del Settore Socio Sanitario».