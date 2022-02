La comunità di S. Agostino celebra la Novena della Madonna di Lourdes e la festa

La comunità di S. Agostino si prepara in questi giorni a vivere il tempo della Novena della Madonna di Lourdes e la festa.

Quest’anno avremo la gioia di poter accogliere la nuova statua della Madonna di Lourdes, realizzata dal cartapestaio leccese, il maestro Antonio Papa.

La devozione mariana molto sentita dalla comunità parrocchiale e incrementata dalla presenza dell’ Associazione della Madonna del Buon Consiglio sarà per questo mese di febbraio collante per i fedeli che vivranno momenti belli di fede nel tempo della novena come anche il pellegrinaggio a Lourdes, con oltre 80 pellegrini, proprio nei giorni della festa della Prima Apparizione.

Il giorno 2 febbraio – Festa della Presentazione del Signore/ Candelora verrà celebrata l’ Eucarestia con la benedizione dei ceri alle 10,00 presso la Chiesa di S. Maria di Porta Santa e alle 18,00 presso la Chiesa di S. Agostino.

Alle ore 19,30 durante l’ eucarestia presieduta del Vescovo, don Luigi Mansi, con la partecipazione di una rappresentanza della sottosezione dell’UNITALSI e della comunità parrocchiale verrà benedetta la nuova Statua della Madonna.

Dal giorno 3 al 10 febbraio la novena. I giorni della novena saranno propizi per una riflessione attenta e orante sul messaggio per la XXX giornata del malato “ Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” che viene celebrata proprio l’ 11 febbraio festa di Nostra Signora di Lourdes.

Novena alla Festa della Madonna di Lourdes:

3 Febbraio: “ Misericordiosi come il Padre”, o re 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine; ore 17,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine;

4 febbraio: " Gesù, misericordia del Padre" o re 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine , Adorazione eucaristica continuata; ore 15,00: preghiera comunitaria " dono di Amore"; ore 17,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine;

5 febbraio: " Toccare la carne di Cristo", re 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine, ore 17,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine;

6 febbraio: V domenica del T.O. – Giornata della Vita , ore 8,30 – (Porta Santa ore 10,30) e 18,30 Eucarestia; ore 10,30: S. Agostino eucarestia e benedizione dei bambini nati nel 2021;

7 febbraio : " Luoghi di cura, case di misericordia", Ore 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine; Ore 17,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine;

8 febbraio: " La misericordia pastorale: presenza e prossimità", o re 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine; ore 17,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine;

9 febbraio: " Giornata dell' offerta della luce e dell' intercessione", o re 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine; ore 17,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine- Benedizione dei pellegrini;

10 febbraio: " Giornata dei bambini" o re 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine; ore 17,30: S. Rosario animato dai bambini ed Eucarestia – preghiera alla Vergine;

11 febbraio: Festa della Madonna di Lourdes, ore 6,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine; ore 17,30: S. Rosario ed Eucarestia – preghiera alla Vergine con la presenza dei malati ed anziani della comunità.