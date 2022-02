La reliquia del Beato Giacomo di Bitetto a Santa Maria Vetere

La reliquia del Beato Giacomo di Bitetto, icona di umiltà e prossimità, è in questi giorni presso la parrocchia di Santa Maria Vetere, nella città di Andria.

Alla presenza del Ministro provinciale dell’Ordine dei francescani, padre Alessandro Mastromatteo, anche le sindache delle due città, Giovanna Bruno e Fiorenza Pascazio che in maniera informale e non ufficiale si sono ritrovate con la comunità parrocchiale e giovanile per sottolineare l’importanza di avere modelli virtuosi di uomini che si sono spesi per gli altri, per gli ultimi, per i fragili.

Le due sindache, che condividono anche l’esperienza regionale di ANCI Puglia, sono a capo dal 2020 di due città che, diverse per dimensioni e storia, hanno in comune le stesse problematiche sociali che caratterizzano questo tempo pandemico.

A Bitetto la devozione per il Beato Giacomo é molto sentita e i francescani a più livelli sono impegnati per la divulgazione di questa figura di carità.

La reliquia sarà presente ancora per questi giorni, fino a mercoledì e diverse sono le iniziative e le celebrazioni organizzate per l’occorrenza.