Luci votive: somme incassate per il 2022 dalla ditta che non gestisce più il servizio

Il servizio di pagamento annuale delle luci votive al cimitero comunale è momentaneamente sospeso come da comunicazione affissa presso gli uffici cimiteriali. Abbiamo sentito l’assessore al Quotidiano, Mario Loconte, il quale ci ha chiarito l’origine del disagio temporaneo. La Voltedison, ditta che ha gestito tale servizio fino a dicembre 2021, avrebbe incassato alcune rette per l’anno in corso. Pertanto, molti utenti, si sono recati in via Bologna, al civico 7 (sede Voltedison) per recuperare le somme già versate per l’annualità 2022 inq uanto il servizio non è più di compentenza della ditta in questione.

Sospesi momentaneamente anche i nuovi allacciamenti.

L’illuminazione votiva, ricordiamo, è un servizio erogato dal Comune per usufruire di un punto luce sulle lapidi dei propri defunti. Il Comune si occupa, per conto della ditta che gestisce il servizio, della manutenzione e quindi di intervenire in caso di guasti.

Le lampade e le luci votive possono essere attivate su ogni lapide del cimitero (celle, ossario, campo comune, urne cinerarie e tombe di famiglia) e hanno la stessa durata della concessione della sepoltura.

La Voltedison dunque sta restituendo le somme incassate (mediamente circa 23 euro a loculo). Il quadro sarà più chiaro tra qualche settimana quando la gestione passerà nelle mani della ditta San Riccardo che adeguerà le tariffe in base all’aggiornamento dei dati Istat. Tariffe che, anticipiamo, saranno aumentate.