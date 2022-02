Il circolo didattico "Antonio Rosmini" celebra la giornata dei calzini spaiati

Quest’anno, con maggior rilievo, siamo tutti “calzini spaiati”, la metafora utilizzata per celebrare la giornata che ricorda il valore della diversità. In questo momento infatti ci sentiamo più fragili, disorientati e un po' soli, segnati dalle incertezze del vivere e del relazionarci agli altri, a causa del momento storico della pandemia.

Oggi venerdì 4 febbraio 2022, nella giornata dei “calzini spaiati”, l’8 Circolo didattico Antonio Rosmini di Andria vuole aderire, in maniera intenzionale e gioiosa a questa ricorrenza inusitata, che, ormai da dieci anni, unisce tutti coloro che si sentono diversi, un po’ come quei calzini persi in lavatrice o per casa che non riescono a trovare il loro doppio. Un inno alla diversità da un lato e, dall’altro, la speranza di ritrovarsi come un paio di calzini spaiati che, invece di essere abbandonati, si abbracciano allegramente, seppur differenti, dopo essere stati divisi ed a lungo emarginati.

L’obiettivo della giornata è quello di far sentire meno soli coloro che spesso sperimentano l’esclusione, sempre all’affannosa ricerca di un altro calzino dello stesso colore e, non trovandolo, ne incontrano un altro anch’esso solo e spaiato, scoprendo così il valore della DIVERSITÀ. Ma ancor più importante, attraverso giochi, attività e simulazioni, è diffondere a tutta la comunità scolastica lo spirito dell’amicizia, dell’accoglienza, sottolineando che “diverso” non è necessariamente sinonimo di avverso o sfavorevole ma di unico e speciale. Importante è guardare l’altro senza giudicare.

Svariate sono state le attività rappresentative come visione di video, racconti a tema, poesie, filastrocche, giochi di simulazione e attività didattiche mirate. Gli alunni dell’infanzia si sono divertiti a colorare e abbellire con varie tecniche i calzini; gli alunni della primaria hanno appeso il proprio calzino spaiato in classe, contrassegnandolo con il proprio nome, per poi infilare un disegno, una frase, una parola, una lettera nel calzino del compagno. Tutto improntato sul concetto dell’amicizia, perché con l’amico si cresce, si matura, si trova la propria strada e la propria identità e ci si diverte insieme.

L’ iniziativa ha coinvolto l’intera comunità scolastica dell’8 circolo A. Rosmini dall’infanzia alla primaria e nella giornata del 4 febbraio alunni e docenti hanno indossato calzini spaiati per forma, misura e colore per dimostrare che comunque i calzini, per quanto diversi, sono perfettamente in grado di assolvere alle loro funzioni senza sentirsi inadeguati.

L’idea, realizzata con il meraviglioso contributo creativo dei bambini, è stata quella di dimostrare con un gesto divertente che le piccole o grandi differenze non cambiano la sostanza delle cose e che i cuori spaiati, anche se diversi, non sono sbagliati.

Tutti siamo diversi e allo stesso tempo necessari, utili e speciali. Oggi purtroppo distanti per causa maggiore ma pronti a riabbracciarci e a “riappaiarci” al più presto.