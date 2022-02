Anche il sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, tra i componenti della delegazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni (Anci), guidata dal Presidente, Antonio Decaro, e ricevuta dal Papa, in Vaticano, sabato scorso.

Nelle foto ufficiali, inviate dalla sala stampa vaticana, la Sindaca Giovanna Bruno saluta Papa Francesco al quale ha anche donato alcune pubblicazioni sulla città.

Questi alcuni stralci del discorso ufficiale del Papa che segnalano la complessità dei compiti affidati ai primi cittadini. «Grato per ciò che state facendo e avete fatto in questi 2 anni di pandemia. La vostra presenza - ha detto sabato il Papa - è stata determinante per incoraggiare le persone a continuare a guardare avanti».

E ancora: «Tre parole di incoraggiamento per tutti, paternità o maternità, periferie e pace». Dal Papa anche un "mandato" ed un "comandamento esortazione": «Cari fratelli e sorelle vi incoraggio a rimanere vicini alla gente. Spendersi per gli altri è un insegnamento di San Giovanni Crisostomo da custodire».

La SIndaca Bruno: «Ho avuto il privilegio di partecipare all'udienza privata dal Santo Padre, un uomo che al di là del credo di ciascuno, possa a ben regione annoverarsi tra i giganti del nostro tempo». E tra i messaggi del Papa ai Sindaci, la Bruno rimarca l'invito alla preghiera: «Pregate per me - ha detto il Santo Padre - in fondo sono sindaco anche io. La politica sia palestra di dialogo più che contrattazione. Nelle vostre comunità, investite in bellezza, educazione e legalità!»