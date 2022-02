Ieri sera, a Palazzo di Città, l'On. D'Ambrosio ha consegnato sei portatitli al Comune di Andria. Durante l'iniziativa sono intervenuti l'Assessore Pasquale Colasuonno e il Comandante della Polizia Locale di Andria, avv. Capogna.

I pc saranno destinati in parte agli uffici comunali e gli altri alla Polizia Locale che li utilizzerà per i diversi servizi esterni espletati dall'ente.

L'acquisto della strumentazione è stato finanziato con le restituzioni di parte dello stipendio dell'Onorevole andriese che, in base alle richieste dell'ente, continuerà con questa sua "campagna": «come avviene periodicamente, anche oggi ho restituito volontariamente una parte del mio stipendio ai cittadini. Come sempre, non restituisco denaro ma oggetti che diano servizi per i cittadini. Le casse del comune sono quel che sono, per cui ripristinare il parco tecnologico dell'ente consente al cittadino di ricevere più servizi ed in maniera migliore.

Certo, fa specie rilevare che questa promessa fatta ai cittadini da tutti noi eletti nel MoVimento 5 Stelle, ora sia mantenuta da me che non sono più nel MoVimento mentre dal MoVimento al momento stesso non ci sono più notizie delle nuove restituzioni (e non mi riferisco ai consiglieri comunali con i loro gettoni di presenza da pochi euro)...ed anzi si parla sempre più insistentemente di far saltare anche il vincolo dei due mandati. Io resto sul pezzo: restituzione volontaria di parte del mio stipendio e vincolo dei due mandati sono promesse fatte non in quanto MoVimento ma fatte da me ai cittadini e che per questo saranno sempre e comunque rispettate».

Inoltre, è stato fatto il punto sull'utilizzo dei droni donati qualche mese fa. Il Comandante Capogna, ha dichiarato: «ringrazio l'On. D'Ambrosio per l'ulteriore donazione fatta al nostro Corpo. Per quanto riguarda i droni è stato completato il corso tenuto dal dott. Lorusso e già sono stati utilizzati per interventi in materia di edilizia. Si sono rivelati un utile strumento per avere un'altra angolazione di situazioni che prima, senza questi strumenti, non potevamo avere».

Al termine della conferenza, l'Assessore Colasuonno ha ringraziato a nome dell'amministrazione l'On. per l'ennesima donazione fatta e ha dato alcune indicazioni sui prossimi beni da donare all'ente.