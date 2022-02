Al via le candidature per la Commissione per le pari opportunità

Il Consiglio Comunale di Andria, su proposta dell' Assessora alle Pari Opportunità, ha istituito la Commissione per le Pari Opportunità, le Politiche di Genere e i Diritti Civili e ne ha disciplinato, con la deliberazione n. 70 del 29/12/2021, pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Andria e in allegato al presente avviso, il funzionamento relativo.

Dovendo procedere alla formale costituzione di detta Commissione, tutte le Associazioni, Movimenti e soggetti in generale, anche non persona giuridica, operanti o aventi esperienza nel mondo dei soggetti a rischio di emarginazione o discriminazione sono invitati a far pervenire apposite candidature al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.andria.bt.it entro giorni 15 dalla pubblicazione del presente avviso.

Apposita istanza, contenente la propria candidatura, va presentata, altresì, da soggetti della società civile che possano vantare, attraverso la produzione di apposito curriculum, di possedere profili coerenti con le finalità di azione della Commissione.

​«Nelle istanze - spiegano l’Assessora al Futuro e la Segretaria Generale, dott.ssa Brunella Asfaldo - occorrerà specificare in modo completo le denominazioni ed i campi di azione dei soggetti e l'articolo del regolamento, completo di lettera identificativa, in base alla quale viene presentata la candidatura».