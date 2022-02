Anche gli studenti della scuola Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri hanno aderito il 7 e l’8 febbraio alle campagne nazionali e mondiali dedicate alla condivisione di iniziative e buone pratiche per il contrasto e la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

Con l’obiettivo di promuovere l’acquisizione di competenze di cittadinanza e un uso consapevole e responsabile della rete, gli alunni sono stati coinvolti dai loro docenti nella realizzazione di elaborati e nella condivisione di azioni finalizzate alla riflessione su quella che oggi rappresenta una triste piaga sociale.

A sostegno della campagna "Un nodo blu contro il bullismo" alcuni studenti hanno indossato un braccialetto con un nodo blu, come simbolo della campagna nazionale del Ministero dell’Istruzione contro il bullismo.

In occasione della giornata mondiale dedicata alla sicurezza in rete, la Safer Internet day (SID),gli alunni delle classi terze hanno partecipato alla diretta streaming coordinata dal Miur in collaborazione con il progetto "Generazioni Connesse".

La partecipazione all’evento virtuale ha fornito l’ulteriore occasione per cogliere spunti di riflessione circa la diffusione della cultura digitale tra i bambini e i ragazzi, con l’opportunità di definire con loro gli esempi virtuosi e le criticità connesse all’universo di Internet.

Gli insegnanti hanno proposto e condiviso letture orientate allo sviluppo di pensieri critici su queste tematiche, tra queste il "Manifesto della comunicazione non ostile", un elenco di principi che definiscono i comportamenti civili e rispettosi di chi sta in rete.

I percorsi di educazione alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo sono indispensabili per la divulgazione di messaggi adeguati sull’uso responsabile della comunicazione e degli strumenti digitali attualmente in uso tra i giovani. Far riflettere sulle risorse di Internet come luogo sicuro , ad oggi, rappresenta un impegno importante per le istituzioni scolastiche.

Anche nelle classi prime e intermedie si sono svolte attività legate alla sensibilizzazione dei ragazzi all'uso responsabile delle nuove tecnologie e della rete e, tanti progetti e unità di apprendimento sono ancora in corso e coinvolgeranno gli studenti per l’intero mese di febbraio.