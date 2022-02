Piazza Catuma e piazza Municipio spente per protestare contro il caro energia

«Anche Andria aderirà domani, all'iniziativa di Anci nazionale, spegnendo simbolicamente dalle ore 20 alle ore 21, Palazzo di Città e piazza Municipio, simbolo delle istituzioni e Piazza Catuma, simbolo identitario della nostra Città. Temiamo fortemente - dichiara il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno - che un mancato o inefficace intervento del Governo centrale sul problema caro energia, possa comportare problemi di tenuta del già precario bilancio comunale, con ripercussioni gravi sui servizi e su tutta la comunità.

Questa forma di protesta ci vede anche puntare l'attenzione sulle difficoltà in cui imprese e famiglie sono costrette a vivere per via dei costi elevatissimi dei consumi energetici, che si corre il rischio - conclude il Sindaco - possano vanificare gli sforzi di ripresa che tutta l'Italia sta cercando di fare con il PNRR».