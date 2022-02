Ad Andria una targa di intitolazione alla memoria di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume

SI terrà domani 11 febbraio, con inizio alle ore 10:30, presso parco IV novembre, la piantumazione di un ulivo con targa di intitolazione alla memoria di Giovanni Palatucci, ultimo Questore di Fiume, Medaglia d'oro al Merito Civile, riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei. L'iniziativa è organizzata dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Comune di Andria.



Per onorare la sua memoria sarà piantumato un albero presso il parco IV novembre. Nel corso di una breve cerimonia, alla presenza del Prefetto, del Questore, del Sindaco di Andria e delle principali Autorità religiose, civili e militari, sarà scoperta una targa commemorativa, benedetta da Monsignor Luigi Mansi - Vescovo di Andria.

I cittadini sono invitati a partecipare adottando i comportamenti previsti dalle norme anti COVID-19 vigenti.