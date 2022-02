Il mercato ortofrutticolo sarà spostato nella zona pip

Come annunciato qualche settimana fa, a causa dei lavori di interramento ferroviario, il mercato ortofrutticolo sarà spostato dall’attuale sede.

La causa è dettata dalla impossibilità di mantenere le soglie minime igienico sanitarie previste dalla legge.

La nuova sede sarà allocata in una nuova area di proprietà comunale già destinata a servizi, posta nella zona PIP di via Barletta, tra via della Costituzione e via Catullo. Le strutture previste saranno realizzate con fondi regionali come misura compensativa per mitigare l'impatto dei lavori con riferimento alla zona urbana occupata dall'attuale mercato.

Per poter avviare l’iter procedurale per la progettazione e la realizzazione della struttura con deliberazione di giunta si è proceduto a concedere la piena disponibilità dell'area individuata.

Per quanto riguarda gli obblighi a carico delle parti, Ferrotramviaria affiderà la progettazione e l'esecuzione dei lavori all'appaltatore dell'opera principale cioè il Consorzio Integra e che la stessa società chiederà alla regione apposito provvedimento per il finanziamento di quanto si andrà a realizzare per un importo di euro 2,5milioni.

Il comune, invece, accetta che la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo avrà carattere definitivo, anche nell'ipotesi in cui le opere da realizzare a carico del finanziamento regionale saranno quelle strettamente connesse a poter ottenere l'agibilità allo svolgimento dell'attività mercatale. Inoltre, l’ente, non appena spostato il mercato, consentirà l'utilizzo dell'area attuale da parte dell'appaltatore dei lavori di interramento così da consentire lo stoccaggío dei materiali o dei mezzi d'opera.