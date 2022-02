La Regione Puglia stanzia 33mila euro per la Polizia Locale di Andria

Buone notizie per la Polizia Locale di Andria. La Regione Puglia ha stanziato 33mila euro per il corpo per l’acquisto di servizi e forniture atti a contrastare gli episodi criminosi.

La decisione, che riguarda anche i comuni di Barletta (euro 34mila), Trani (euro 33mila), Foggia e San Severo (euro 50mila), è scaturita a seguito dell’incremento di episodi criminosi verificatisi negli ultimi tempi e che hanno procurato allarme sociale nelle comunità interessate.

I fondi saranno utilizzati per la realizzazione di programmi straordinari di incremento di servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini.

Ora gli uffici sono a lavoro per comprendere quali siano le strumentazioni necessarie all'intero corpo per poter investire al meglio le risorse ricevute.

Una piccola boccata di ossigeno che si auspica possa aumentare quel senso di sicurezza nella nostra città.