Manifestazione caro bollette: spente le luci si è riflettuto su politiche di risparmio?

550 milioni di euro. È questa la somma che si stima sosterranno i comuni per far fronte al caro bollette. Per questo, tanti comuni italiani, tra cui anche Andria, hanno aderito all’iniziativa lanciata dall’Anci che prevedeva lo spegnimento per un’ora dei posti più rappresentativi di ogni singola comunità. Nella nostra città sono state spente piazza Catuma e Palazzo di Città.

Una manifestazione più che legittima e giusta ma che dovrebbe portare a qualche riflessione che va oltre gli aumenti previsti.

Infatti, com’è ormai noto, negli edifici pubblici lo spreco di luce e gas è una cattiva consuetudine abbastanza diffusa. Con l’arrivo dell’inverno all’interno dei locali si raggiungono temperature tropicali con aumento di costi per l’ente e, quindi, di riflesso, per i cittadini. Per non parlare di lampade e luci accese durante la notte e momenti della giornata in cui non servono.

Un vero e proprio spreco che viene considerato secondario ma che in realtà è un vero problema, soprattutto per quegli enti che vivono situazioni poco floride dal punto di vista economico-finanziario.

Quindi, si spera che la manifestazione di ieri sia servita per lanciare un segnale al Governo per intervenire sul caro bollette e sia servita anche a coloro che vivono gli uffici pubblici di avviare una seria politica di risparmio energetico che porterebbe, oltre a risparmi in termini economici, “ricavi” ambientali.

Serve un cambio di marcia se si vogliono salvare le casse e il pianeta e si spera che quella di ieri sia la partenza di questa lunga marcia per salvare l’unica Terra che abbiamo.