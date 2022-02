La coop. Villa Gaia: «”Brillantemente” riguarda solo l’aver evitato il fallimento»

Arriva la risposta della cooperativa Villa Gaia alla lettera di una ex dipendente da noi pubblicata ieri.

Ricordiamo che la cooperativa sociale è tra le "vittime" del grosso debito che il Comune di Andria ha accumulato nello scorso quinquennio con numerosi creditori e che i mancati pagamenti, tra le altre cause, hanno portato al collasso di Villa Gaia e non solo: «La lettera amara scritta dall’ex dipendente della Coop. Villa Gaia cerca di svilire il copioso lavoro svolto in questi anni che ha permesso a quaranta famiglie di non perdere il posto di lavoro dignitosamente portato avanti. È opportuno comunque precisare che il piano concordatario è stato approvato con il 65,54% di voti favorevoli dei creditori della cooperativa, tra cui c’erano anche dipendenti ed ex dipendenti ma non solo loro, per la precisione voti favorevoli 91, voti contrari solo 6, e creditori che non hanno esercitato il voto 42. Quindi il salvataggio della cooperativa è stato voluto fortemente da tutti i creditori fatta eccezione dei predetti sei, tra cui sicuramente potremmo collocare l’autrice dell’amara lettera oggi pubblicata.

Lettera amara per la quale occorre evidenziare una serie di falsità ed inesattezze.

“Senza ricevere neanche un grazie, ma soltanto umiliazioni”: falso.

La Cooperativa appena ricevuta la notizia di omologa, per il tramite di un comunicato stampa ha ringraziato in primis i dipendenti e gli ex dipendenti della cooperativa che anche con il loro voto favorevole hanno permesso il salvataggio della stessa.

Nessuna umiliazione, in quanto in caso di dichiarazione di fallimento i lavoratori e gli ex dipendenti avrebbero ricevuto solamente il Trattamento di Fine Rapporto, invece con l’omologa del piano concordatario riceveranno subito per il 100% il trattamento di fine rapporto maturato e successivamente percepiranno il 60% delle retribuzioni maturate alla data del 31 dicembre 2020.

“Il pagamento degli stipendi in appena 10 anni; le ultime 3 mensilità e il TFR al 50% ma solo perché recuperati dal fondo di garanzia INPS”: falso.

In base al piano concordatario omologato dal Tribunale di Trani, la Cooperativa pagherà in 16 anni il 60% delle retribuzioni maturate dai lavoratori al 31 dicembre 2020.Mentre le ultime tre mensilità e il TFR saranno pagati al 100% per il tramite del fondo di garanzia INPS che poi si rivarrà nei confronti della Cooperativa. L’arco temporale dei 16 anni potrà essere ridotto se la cooperativa riuscirà ad introitare crediti maturati alla data del 31 dicembre 2020 ammontanti ad euro 498.761,57, crediti certi ed esigibili omologati nel piano. Pertanto, i consulenti della cooperativa si adopereranno affinchè l’intera somma creditoria venga riscossa il prima possibile permettendo una riduzione temporale del piano concordatario.

“Seduta sul divano guardo i titoli di coda, la macchina da presa si allontana dai protagonisti avendo una visione olistica, dove tutti ridono seduti ad una tavola imbandita, mangiano, bevono e si divertono, ormai la crisi sembra un brutto ricordo... è stata brillantemente superata. Beh, che dire, questa è la grande bellezza”.

Beata te che sei li seduta sul divano e guardi i titoli di coda. Noi invece continuiamo a svegliarci la mattina presto e a graffiare per tenerci stretto il nostro posto di lavoro garantendo ancora oggi assistenza socio sanitaria alle fasce più deboli della popolazione del nostro territorio. Nessuna tavola imbandita, ma solo il necessario per andare avanti dignitosamente. La crisi non è superata e il termine brillantemente afferiva unicamente all’aver evitato la procedura fallimentare che come detto avrebbe azzerato tutte le pretese creditorie.

Restiamo a completa disposizione di tutti i nostri creditori perché come già detto nel comunicato stampa è grazie a loro che noi oggi siamo ancora qui presenti e forti più di prima».