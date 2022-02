Lampade votive: ecco le modalità per rinnovo e pagamento del dovuto

Si informano i Cittadini che, ai sensi della Determinazione Dirigenziale del Comune di Andria Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio n.3884 del 23/12/2021 e successiva n.3998 del 30/12/2021, a partire dal 01/01/2022 la Società “San Riccardo srl” è subentrata nella gestione del “Servizio di gestione illuminazione votiva” presso il Cimitero di Andria.

Tariffe canoni luce votiva: con Determinazione Dirigenziale n.3998 del 30/12/2021 e con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 03/02/2022 sono state approvate le seguenti tariffe dei canoni luce votiva a seguito dell’aggiornamento ISTAT come per legge, con applicazione a partire dal 01/02/2022:

canone luce votiva annuale 2022 € 29,46 iva inclusa la tariffa annuale è comprensiva di fornitura e sostituzione delle lampadine esauste ;

la tariffa annuale è comprensiva di fornitura e sostituzione delle lampadine esauste canone luce votiva per nuovo allaccio anno 2022 € 2,46 iva inclusa/mensili l a tariffa è comprensiva di fornitura e sostituzione delle lampadine esauste;

a tariffa è comprensiva di fornitura e sostituzione delle lampadine esauste; diritti per nuovo allaccio luce votiva – una tantum € 42,09 iva inclusa la tariffa di allaccio una tantum è comprensiva di riallaccio dopo posa in opera di lapide ;

la tariffa di allaccio una tantum è comprensiva di riallaccio dopo posa in opera di lapide diritti per riallaccio luce votiva in seguito al distacco € 42,09 oltre il canone annuale di € 29,46 iva inclusa.

Sarà possibile richiedere la fornitura e la sostituzione gratuita delle lampadine esauste attraverso la compilazione di modelli prestampati affissi in ogni Cappella Cimiteriale.

Si rende noto che a decorrere dal 16 febbraio 2022 sarà possibile presentare le istanze di richiesta allaccio nuovo punto luce, di richiesta disdetta punto luce e di richiesta rinnovo punto luce, per l’anno 2022, seguendo due canali di inoltro:

tramite e-mail utilizzando l’indirizzo serviziovotive.andria@gruppoaltair.it

serviziovotive.andria@gruppoaltair.it presentandosi personalmente presso il Cimitero di Andria - Ufficio “Servizio Luce Votiva”, dal lunedì al sabato 08.30 – 12.30, il martedì e il giovedì orario invernale 15.00 – 17.00 orario estivo 16.00 – 18.00.

Per la corretta presentazione delle istanze sarà necessario fornire:

valido documento di riconoscimento e tesserino di codice fiscale del Richiedente;

cognome Nome del Defunto e Data di Morte;

l’ubicazione esatta del Defunto, che comprende: Denominazione Cappella – Numero Loculo e Ossario – Fila.

Modalità di pagamento ammesse: bollettino di C/C postale; bonifico bancario e postale; POS; PagoPA – in corso di attivazione.

Istanze di rinnovo punto luce anno 2022 – calendario: al fine di contenere e ridurre il sovraffollamento, le file di attesa e gli assembramenti, oltre che garantire il progetto di creazione dell’archivio digitale, a decorrere dal 16 Febbraio 2022 sarà possibile presentare richiesta di rinnovo canone luce votiva per l’anno 2022 esclusivamente seguendo il calendario, per ciascuna cappella cimiteriale in cui è ubicato il defunto per il quale si richiede il rinnovo.