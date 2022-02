Cesare Troia è stato eletto coordinatore regionale Associazione Nazionale Città dell'Olio. Subentra a Vanni Sansonetti, eletto vice presidente nazionale della medesima associazione.

All'assemblea regionale hanno preso parte Donato Pentassuglia e Francesco Paolicelli, presidente della prima commissione regionale.

Vanni Sansonetti: «Rinnoviamo gli auguri di buon lavoro a Cesare Troia, assessore del Comune di Andria, eletto Coordinatore regionale dell’Associazione Città dell'Olio. E’ stato eletto proprio a Castellana Grotte nell’ambito dell’Assemblea del Coordinamento Regionale che con grande piacere abbiamo ospitato nel nostro comune.

E’ ripartito da Castellana Grotte quindi un nuovo capitolo in Puglia per la promozione dei comuni olivicoli come il nostro, con un nuovo coordinatore. Ed essere stati teatro e battesimo di questo nuovo corso è per noi motivo di grande orgoglio.

Voglio quindi ringraziare il Presidente Nazionale delle Città dell’Olio, Michele Sonnessa, per avere scelto il nostro Comune come sede dell’assemblea delle 35 Città dell’Olio di Puglia, ed il nostro concittadino Vanni Sansonetti che oltre ad essere Assessore alle attività produttive di Castellana, ricopre anche il ruolo di Vice Presidente Nazionale dell’associazione Città dell’Olio.

Quella di oggi è stata un’occasione importante per fare il punto della situazione sul settore olivicolo, per ricapitolare cosa fare per favorire le condizioni per lo sviluppo dell’olioturismo e per guardare quindi con più fiducia al futuro. Interessanti sono stati in quest’ottica gli spunti giunti dall’Assessore regionale all’agricoltura Donato Pentassuglia, e dal Presidente della IV Commissione allo sviluppo economico del Consiglio Regionale pugliese, Francesco Paolicelli.

Il mondo dell’agricoltura, parliamo chiaro, è fra i più colpiti dalla crisi degli ultimi anni. Un settore da sempre minacciato dal maltempo e dalla siccità. Un settore oggi più che mai in ginocchio in Puglia per la minaccia Xylella che si fa sempre più vicina anche al nostro territorio. Eppure siamo davanti al più importante settore produttivo per Castellana Grotte e per l’intera Puglia, accanto a quello turistico.

Per affrontare tutte queste situazioni serve una strategia complessiva che richiami tutte le istituzioni a proporre e mettere in atto azioni concrete, di sostegno, supporto e promozione. E come Comune vogliamo fare ovviamente la nostra parte, anzi la stiamo già facendo. Per esempio siamo stati da subito al fianco degli agricoltori colpiti dalle ultime gelate, facendoci intermediari per chiedere che i rimborsi arrivino presto. Inoltre, sono tante le iniziative di promozione dell’olivicoltura anche legata alla cultura del luogo e alla protezione del paesaggio messe in piedi da questa amministrazione.

Abbiamo un tesoro inestimabile sul nostro territorio, come l’ulivo monumentale presente in zona Selva riconosciuto ufficialmente dalla Regione Puglia, che dobbiamo impegnarci concretamente a difendere e valorizzare. Proviamoci tutti».