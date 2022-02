Il 31 gennaio festa di san Ciro abbasc a c'ndrdd intorno a un grande falò si ballava, si cantava e si mangiucchiava. Una fisarmonica allietava la serata e ogni tanto qualche vecchietto cantava uno stornello. La temperatura della festa si alzava man mano che la damigiana di vino si svuotava. I ragazzi nei giorni precedenti avevano raccolto tanta legna dalle campagne circostanti o assaltando qualche traino di passaggio con la legna della potatura che era cominciata. C’era ancora una bottega di calzolaio.

Non sappiamo se la gestiva un discendente di colui che aveva dato il nome alla contrada. Infatti c'ndrdd prende il nome da un calzolaio che lavorava nella zona ed era l’unico in Andria che sapeva fare i chiodini per le scarpe di campagna. Prima e durante la guerra erano gli stessi uomini che si premuravano di recarsi presso questo calzolaio per sistemare le loro scarpe. Dopo la guerra (la presenza degli americani e degli inglesi nel sud aveva allentato la rigidità di certe usanze che volevano la donna chiusa in casa) invalse il costume che erano prevalentemente le donne, soprattutto se giovani, che si offrivano di portare le scarpe al calzolaio. I mariti e i genitori non avevano alcun sospetto fino a quando non si sparse la voce che ora a gestire la bottega era un giovanotto di una trentina d’anni, alto, bello, occhi azzurri e soprattutto scapolo. Il padre era morto durante la guerra ed era rimasto lui con tre fratelli e una sorella tutti sposati. Il furbacchione vide aumentare le sue entrate e, avendo capito il gioco, si divertiva a scherzare con tutte, di qualcuna anche approfittava, ma non si legava mai tanto che la madre, cumà Pinell, che si era accorta del via vai, gli chiese perché non ne approfittasse per sistemarsi. Ma il figlio rispondeva sempre: non tengo cuore. La madre non capiva ma abbozzava. Molte donne anziane si lamentavano con la mamma per il comportamento del figlio e la mamma rispondeva: Maroit i figgh com Crist t l dè t l piggh

In effetti, Marco, il figlio, ogni sera appena finiva di lavorare si vestiva di tutto punto e usciva. Era grande e la mamma non poteva chiedere dove andasse. Ma la curiosità è un sostantivo femminile. Ecco che una sera decide di seguire il figlio. Si mise u sciarlcc e lo seguì. Il figlio si diresse verso la campagna in direzione del santuario della Madonna dei miracoli. Abbasc a camagg deviò a sinistra dirigendosi verso la chiesetta di Gesù di Misericordia. Era (è) questa una chiesetta che domina da un’altura l’altra più famosa di santa Croce.La chiesetta in realtà, come l’altra, era una cripta scavata in un masso tufaceo ed era caratterizzata da un affresco che esprimeva proprio il concetto della misericordia con il Crocifisso ai cui piedi erano la Madonna, san Giovanni Battista e la Maddalena. Questa stessa immagine era riportata su una lastra di zinco inserita in una edicola che ornava la facciata della chiesa. Una non idonea ristrutturazione della facciata negli anni novanta ha lasciato l’edicola vuota eliminando l’immagine che poteva invece essere facilmente restaurata.

Quella immagine, illuminata, aveva anche una funzione sociale, era un punto di riferimento per gli incontri, appuntamenti e d’estate si faceva u rtidd della gente del posto per raccontarsi, chiacchierare, giocare ecc.Quella sera il calzolaio si andò a piazzare sotto l’edicola: nel buio la lampada votiva lo rendeva visibile dalla piazzetta e la strada di fronte alla chiesa. La mamma sostò alquanto nei paraggi per vedere cosa succedeva, ma quella sera non accadde assolutamente nulla. Tuttavia lei capì che il cuore del figlio era da quelle parti.

Non gli disse nulla, ma dal giorno dopo cominciò a recarsi da quelle parti e con scuse diverse cercava di indagare dove fosse capitato il cuore del figlio. Non fu fortunata ma attese che il figlio commettesse un errore. La tentazione si materializzò all’arrivo del carnevale. La mamma era solita il giovedi grasso andare a comprare un po' di confetti per tutti i componenti della famiglia: figli, nuore e nipoti. Quando quell’anno il figlio seppe che la mamma doveva uscire con la sorella a comprare i confetti chiese di comprarne un po' di quelli buoni per lui. Fu a questo punto che la mamma chiese per chi fossero, chi era che gli ronzava intorno, a chi aveva dato il cuore che diceva non avere più.

Il figlio fu costretto ad ammettere: un giorno dovette andare a consegnare le scarpe in una abitazione nei pressi della chiesetta e lì oltre alla padrona di casa incontrò una ragazza bellissima che lo incantò. Egli cominciò a balbettare, a guardare la ragazza tanto che un paio di volte la mamma della ragazza dovette scuoterlo. Quel giorno il ragazzo fece l’ennesima furbata: finse di aver dimenticato di mettere un chiodo e quindi doveva tornare. La mamma della ragazza, che era rimasta anche lei, oltre alla figlia, meravigliata per la bellezza del ragazzo, capì tutto e quando tornò il marito gli raccontò l’accaduto dicendogli che a lei sembrava un buon partito. Il marito, zappataur scarpa grosse i menda s-ttoil, si arrabbiò dicendo che non era d’accordo che la figlia sposasse un calzolaio molto chiacchierato: meglio un contadino che se ne viene con me in campagna e stiamo tutti tranquilli. Quando il calzolaio tornò a consegnare le scarpe dichiarò il suo amore per la ragazza, ma la mamma spense ogni ardore riportando la decisione del marito. Da allora i due innamorati si erano visti e parlati in maniera occasionale, sempre guardinghi per non essere visti dal padre di lei. Solo il tempo è capace di comprendere quanto amore c’è e quanto esso è importante. Stabilito questo gli ostacoli crollano tutti.

A questo punto la mamma disse a Marco: hai finito di fare il farfallone con le altre donne? Si, disse il figlio, io penso solo a lei. Va bene, disse la mamma, per i confetti me la vedo io. La mattina del giovedi grasso la mamma esce con la figlia per andare a comprare i confetti. Vanno a prima ora per non trovare nessuno. La figlia ha un elenco in mano di tutti i figli nuore e nipoti. Per ciascuno la mamma stabilisce il peso e la qualità dei confetti. La commessa del negozio osserva che per le nuore sceglie i tenerelli migliori, per gli altri si arrangia come può. Alla fine chiede perché questa differenza e la signora spiega che dando i confetti migliori alle nuore le addolcisce e di questa dolcezza ne risentono anche i figli. Alla fine sceglie una scatola a forma di cuore rosso con mezzo chilo di tenerelli buoni dentro. La figlia sorpresa chiede spiegazione e la mamma: u cour d la mamm nan dè spiegaziaun. La figlia ammutolì e stette al gioco.

Tornati a casa la signora con il cuore rosso si reca alla casa della ragazza. Per fortuna trova solo la mamma alla quale consegna “il cuore” per la figlia. Lasciate due donne a parlare e ne inventano una più del diavolo. La mamma del calzolaio diede ampie assicurazioni sul figlio e le due donne decisero che il ragazzo doveva andare la domenica pomeriggio a fare la ptrscioit. La mamma di lei avrebbe preparato il marito. La figlia avrebbe cominciato a piangere sin dal mattino. Il padre si vide accerchiato e alla fine cedette anche se c’era stato un momento di paura durante la ptrscioit quando il lancio dei confetti mandò in frantumi lo specchio dell’armadio (erano quelli grossi farciti con la farina). Per fortuna il momento fu superato quando la mamma di Marco si mise a distribuire “l cup” (come la cialda del gelato da passeggio ma di carta per la pasta) pieni di confetti: erano quelli per il giovedi santo per mangiarne uno dopo aver visitato i sepolcri. Così i due giovani potettero annunziare il fidanzamento. Man mano che si spargeva la voce cominciarono a ricomparire gli uomini alla bottega. Le donne non ci andavano più perché avevano perso ogni speranza. Il calzolaio non dava confidenza a più nessuno. Il suo amore era per la ragazza che gli aveva rapito il cuore un giorno all’improvviso.

I due fidanzati andarono a nozze l’anno dopo. Quel giorno fu festa nella chiesetta di Gesù di misericordia dove avevano ottenuto il permesso di celebrare il matrimonio. Dopo la celebrazione i due sposi si recarono sotto l’edicola a deporre il bouquet e darsi il primo bacio da sposati. Anni dopo furono i primi a lamentarsi quando il quadro dall’edicola fu eliminato. Faceva parte della loro storia d’amore e chissà di quante altre coppie.