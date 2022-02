Il Presidente dell'associazione Puntoit Benedetto Inchingolo esprime soddisfazione per la buona riuscita della celebrazione organizzata in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio, presso la stele posta nel Parco IV Novembre: «Un ringraziamento speciale è rivolto al Sindaco Bruno che ha concesso il patrocinio morale e ha partecipato in prima persona deponendo la corona d'alloro presso il cippo a ricordo dei martiri delle Foibe. Ringraziamo l’amministrazione tutta, per aver concesso alla nostra comunità associativa la custodia dello stesso cippo.

La stessa associazione è grata a tutte le autorità istituzionali, civili e militari che insieme alle associazioni combattentistiche e di volontariato presenti hanno reso gli onori i nostri compatrioti torturati e infoibati o costretti all’esilio dai partigiani comunisti di Tito nel secondo dopoguerra. Da lodare la presenza del coro della scuola secondaria di primo grado "N.Vaccina", la partecipazione degli alunni del Liceo Classico "C.Troya" e delle rappresentanze studentesche dell'istituto agrario "Umberto I" e dell’”Itis Jannuzzi”, che hanno contribuito a promuovere il senso profondo della celebrazione: i valori della pace, del rispetto, della coscienza e conoscenza storica sono da tramandare soprattutto ai giovani. Ancora oggi, questa pagina di storia non è sfogliata a pieno nelle scuole. Ci promettiamo di continuare a coinvolgere i ragazzi, anche in progetti per la valorizzazione del cippo e il decoro del parco stesso».

Le iniziative intanto non sono finite. In programma sabato 26 febbraio, presso la sala consiliare di palazzo di città il convegno “10 febbraio: dalle foibe all'esodo”, con la partecipazione dell’on. Roberto Menia, primo firmatario della legge istitutiva del “Giorno del Ricordo” e altri ospiti di rilievo.