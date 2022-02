Stradina al 1° Vicolo San Bartolomeo, la Sindaca: «Le regole e le leggi ci sono e vanno applicate»

Torniamo ad occuparci della vicenda legata all’opera del cittadino andriese, residente nel cuore del centro storico, che si è adoperato ad allestire un piccolo giardino urbano, esattamente al 1° Vicolo san Bartolomeo, nei pressi della stradina più stretta. Tale arredo urbano è stato smantellato poiché non in regola con quanto previsto per legge.

Sulla questione è intervenuta la Sindaca Bruno facendo chiarezza e mettendo fine a tutte le polemiche: «La stradina è stata abbellita in maniera egregia dal residente, ma purtroppo su quella stessa ci sono dei problemi che qualcun altro omette volutamente di rappresentare e di raccontare: immaginate se qualcuno di voi, sotto la propria abitazione, a cui si accede da una strada pubblica, si vedesse piazzato un tavolino, poi una panchina, e nei giorni a seguire alberi e ancora altre suppellettili. Belle non belle, questo è discutibile, ma il problema è che se non c'è l'accordo di tutti e, soprattutto, se non c'è l'occupazione di suolo pubblico prevista è garantita tutto questo non si può fare. Pertanto, al cittadino, che ha davvero collaborato a rendere più bella quella porzione di città, lo abbiamo invitato eventualmente a prendersi cura di altri spazi della città che non andassero in conflitto con le disposizioni previste dalla legge. Noi non ci siamo inventati nulla».

Il cittadino che si è reso artefice di queste opere di abbellimento della zona ubicata nel cuore del centro antico cittadino, è anche stato destinatario di un esposto rispetto al quale l'amministrazione non ha fatto altro che applicare la legge. «Stiamo lavorando per l'approvazione del regolamento dell'amministrazione condivisa che prevede, come nel caso del centro storico, delle forme di interazione con i cittadini per far sì che ci si possa prendere cura di porzioni della città ma in maniera legale, consentita e regolare.

A chi oggi ci si erge a paladino del rispetto e della Bellezza - conclude la Sindaca Bruno - io rispondo: le regole e le leggi non si rispettano ad intermittenza. Ci sono e vanno applicate; ci sono e vanno rispettate».