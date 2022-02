Trasferimento mercato ortofrutticolo, intesa con operatori su nuova sede

I lavori per la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo generale di Andria in via della Costituzione, zona Pip, saranno celeri tanto da giungere presumibilmente al trasloco degli operatori dall’attuale sede di via Barletta entro la fine del mese di agosto 2022. È uno dei passaggi di un protocollo d’intesa sulle prestazioni della nuova sede del mercato che è stato siglato stamattina, 14 febbraio, in una riunione tra gli operatori commerciali e il dirigente del settore attività produttive del Comune di Andria, il dott. arch. Pasquale Antonio Casieri. Il documento si è reso necessario per mettere nero su bianco alcuni livelli prestazionali della struttura che si andrà a costruire, vista la necessità di dotare i commercianti di una nuova ed opportuna sede che risponda alle normative funzionali ed igienico sanitarie e vista l’impossibilità della permanenza nell’attuale sito in quanto interferenza nei lavori di interramento della Ferrotramviaria.

Nel progetto esecutivo, in fase di ultimazione, la nuova struttura mercatale che ospiterà i 18 box è concepita come un’unica grande galleria commerciale coperta e chiusa. Ciascun box avrà a disposizione 64 mq al chiuso, 96 mq coperti e 24 mq all’aperto, un parcheggio ad uso degli operatori interno in apposito spazio attiguo riservato e poi impianti antincendio e fotovoltaico.

«Sappiamo che questo trasferimento era inevitabile visti i lavori che si stanno effettuando. Oltre al fatto che l’attuale sede presenta diverse e molteplici carenze. Ma abbiamo puntato, prima di trasferirci, ad avere una sede nuova che fosse creata con condizioni migliori rispetto alle attuali. Rispetteremo i tempi e le modalità stabilite nell'intesa sul trasloco ma al contempo ci aspettiamo che l’amministrazione rispetti gli impegni presi con noi», spiega Nicola Rendine, operatore del settore e responsabile del settore ortofrutticolo della Confcommercio di Andria.

«Questo trasferimento mette fine anche ad un disagio durato per troppo tempo per residenti della zona e poi naturalmente per i nostri operatori c’era davvero ormai bisogno di una nuova struttura più funzionale e migliore dal punto di vista igienico sanitario. Speriamo che la scelta fatta dall’amministrazione sia la migliore possibile, abbiamo deciso di dargli fiducia ma naturalmente nei prossimi mesi saremo vigili affinché si rispettino tutti gli accordi. Intanto ringraziamo l'assessore alle Radici del Comune, Cesareo Troia per la disponibilità e per aver accolto le nostre richieste e per gli impegni presi», conclude Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria.