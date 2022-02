Al vicequestore aggiunto Loreta Colasuonno la cittadinanza onoraria di Cerignola

Si terrà domani a Cerignola il consiglio comunale nell'ambito del quale sarà conferita la cittadinanza onoraria al vice questore aggiunto Loreta Colasuonno, dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Cerignola.

Colasuonno, andriese, in forza al Commissariato di polizia di Cerignola ormai da quasi dieci anni, si è distinta, così come rimarcato dal Sindaco Bonito - per il coraggio e la determinazione nel difendere la città di Cerignola in anni difficili soprattutto per le forze dell'ordine spesso oggetto di diffamazione, calunnia e vilipendio. Sia questo riconoscimento, a detta del primo cittadino cerignolano, un modo per «iniziare un nuovo percorso di rinascita nel nome della legalità»

La dott.ssa Colasuonno ha presto servizio prima di approdare a Cerignola, presso il Commissariato di P.S. di Melfi e prima ancora è stata per alcuni anni al Commissariato di P.S. di di Omegna, nel Verbano.



Funzionaria di grande valore e di collaudata esperienza investigativa, la dr.ssa Colasuonno ha ricoperto per alcuni anni il ruolo di ispettore nelle città di Canosa di Puglia e Barletta, prima di superare il concorso come dirigente di Pubblica Sicurezza.

A Cerignola, piazza molto "calda" dal punto di vista della criminalità organizzata, è stata protagonista attiva nel mettere a segno numerose brillanti operazioni. Giungano al vice questore aggiunto i nostri più vivi auguri per un futuro costellato da nuovi successi e traguardi nel nome della legalità.