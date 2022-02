Nella Bat il 61 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto la terza dose di vaccino

Nella provincia Bat il 61 per cento della popolazione over 12 ha ricevuto la terza dose di vaccino equivalente a 211.028 cittadini.

Le città con la più elevata percentuale di dosi di richiamo effettuate sono Trani con il 65 per cento, Bisceglie con il 64 per cento e Canosa di Puglia con il 63 per cento. Seguono Barletta e Margherita di Savoia con il 61 per cento, Trinitapoli 60 per cento, Andria e San Ferdinando di Puglia con il 59 per cento. Chiudono Spinazzola al 57 per cento e Minervino Murge con il 56 per cento di dosi di richiamo eseguite.

Nella Bat le fasce di età che hanno ottenuto la più alta percentuale di terze dosi sono quelle over 90 anni ed 80-89 con l’87 per cento.

Seguono 70-79 anni con l’84 per cento, 60-69 con il 77 per cento, 50-59 con il 66 per cento, 40-49 con il 56 per cento, 30-39 con il 50 per cento, 20-29 con il 46 per cento. Chiude la fascia d’età 12-19 anni con il 34 per cento.