L'impianto di trattamento dell'organico non s'ha da fare: l'Anac boccia il progetto

L’impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani non s’ha da fare. A “bocciare” la proposta è l’autorità nazionale anticorruzione.

La vicenda risale al 2015 quando, con Deliberazione della Giunta ARO 2 BT, fu stabilito di individuare la localizzazione dell’impianto di compostaggio, a servizio di tutti i comuni dell’OGA BT, nel Comune di Andria sui suoli di proprietà comunale. A seguito di tale decisione, fu dato mandato al Presidente dell’OGA di attivare tutte le iniziative necessarie al finanziamento dell’intervento con l’utilizzo delle risorse rese disponibili nell’ambito del PO FESR 2007/2013.

Così, una società con sede a La Spezia e una con sede a Firenze rilevavano la necessità del territorio di dotarsi di un impianto per il trattamento della FORSU con capacità di circa 55.000 t/anno e formulavano al Presidente dell’ARO 2 BT una proposta in project financing per la “realizzazione di un impianto per il trattamento della FORSU”. La proposta era costituita da uno studio di fattibilità, da un PEF e dalla planimetria con l’inserimento dell’impianto e simulava un periodo di gestione di 25 anni oltre a 3 per la progettazione e costruzione dell’impianto nonché una tariffa bloccata di conferimento della FORSU di € 80/ton.

Le due società, dopo aver ottenuto l’apposita autorizzazione, hanno presentato una proposta di project financing avente ad oggetto il “Progetto preliminare complesso impiantistico per il trattamento della FORSU” che prevedeva una durata di 27 anni con entrata in possesso dell’impianto da parte dell’Amministrazione alla scadenza della concessione. Dopo gli approfondimenti da parte del RUP e delle integrazioni di documentazione detta proposta è stata ritenuta coerente con la programmazione di OGA BT non presentando limitazioni dal punto di vista localizzativo.

Dal punto di vista economico, invece, emergeva un investimento complessivo per la realizzazione dell’impianto pari a € 29.961.425,54 di cui € 24.250.000,00 per l’esecuzione delle opere e un canone di diritto di superficie da corrispondere al Comune di Andria pari a € 100.000,00 con cadenza annuale per i 27 anni di durata di gestione del sito. Per la parte riguardante i ricavi, nel piano economico finanziario, il costo previsto per il trattamento della FORSU (80,00 €/t) risultava inferiore al costo attualmente sostenuto dai Comuni dell’ARO 2 BT.

Successivamente, è stata indetta la gara mediante procedura aperta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ed opere accessorie con l’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gara che fu aggiudicata da una delle due imprese che avevano presentato il progetto.

Nel prosieguo della procedura, l’on. Giuseppe D’Ambrosio, il 23 marzo del 2017, chiese lumi all’ANAC su quanto stesse succedendo. A tale esposto, in data 8 febbraio 2022 l’autorità nazionale anticorruzione, dopo aver avviato una procedura di vigilanza sulla questione, ha bocciato la proposta sia da un punto di vista tecnico che economico. Infatti, il project financing formulato dalle società è stato bocciato in quanto non in linea con i criteri e le specifiche contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

Per ciò che riguarda l’aspetto economico, invece, sulla base della comparazione del progetto con uno simile da realizzarsi a Udine, è stata dichiarata non adeguatamente motivata e giustificata, anche in ragione del mancato confronto concorrenziale, la scelta adottata dall'ARO 2BT circa la congruità delle tariffe di conferimento oggetto della concessione da applicare a tutti i Comuni. Quindi, l’operazione avrebbe comportato un enorme vantaggio economico per il concessionario e uno spreco per l’ente.

Le raccomandazioni adottate con la delibera, volte a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, sono state comunicate all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), all’Unione di Comuni ARO 2 Barletta Andria Trani e alla società concessionaria.

Soddisfazione sulla vicenda è stata espressa dall’On. D’Ambrosio che sui social commenta: «finalmente riceviamo la notizia ufficiale della bocciatura da parte dell'ente nazionale anticorruzione dell'impianto di trattamento rifiuti che era previsto per Andria, Barletta e Trani».