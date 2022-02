Il forum Ambiente e Salute "Ricorda rispetta" firma protocollo d'intesa con il gruppo di Barletta

Dopo la riunione organizzativa dello scorso 10 dicembre si passa alla firma del Protocollo già condiviso tra il Forum Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta” di Andria e i Rappresentanti del “Coordinamento Uniti X l’Ambiente” di Barletta. Presso la sede del CALCIT, in via Taranto 15 ad Andria, alle ore 19,30, ci sarà la firma del Protocollo.



Il Presidente del Forum “Ricorda Rispetta”, Giovanni Massaro, annuncia l’iniziativa dichiarando: «siamo giunti al momento tanto atteso. Una firma su un Documento che sarà la guida per occuparci di Ambiente

guardando all’intero territorio della provincia Barletta Andria Trani e dei suoi comuni.

Ci sono questioni di emergenza ambientale che riguardano tutta la nostra Provincia quindi questo Coordinamento delle attività è quanto mai opportuno e necessario. Stiamo attendendo altre adesioni da parte di Rappresentanti dei Forum ed Associazioni ambientaliste delle altre città. Con gli amici di Trani - conclude Massaro - ci siamo già confrontati ed a breve potrebbe arrivare anche la loro sottoscrizione del Protocollo».