Anche quest’anno la Caritas diocesana promuove il bando Mestieri

In continuità con il programma di attenzione al mondo del lavoro, dei giovani, delle migrazioni e del sostegno alle famiglie in disagio economico, anche in questo anno la Caritas diocesana promuove il bando Mestieri mettendo a disposizione delle risorse per avviare 15 tirocini formativi per uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni residenti/domiciliati nei Comuni della Diocesi di Andria.

Il particolare contesto socio-economico e le diverse opportunità offerte anche per legge ci suggerisce di prestare sempre più attenzione a coloro che rimangono esclusi e non hanno altre opportunità lavorative. L’intero processo sarà accompagnato da operatori del Centro di Ascolto diocesano e dagli Animatori di Comunità del Progetto Policoro.

Importante sarà la lettura integrale del Bando che può essere scaricato dal sito www.caritasandria.it e presentare la domanda di candidatura.

Per la riuscita del progetto determinante sarà la collaborazione con le aziende e le imprese del territorio alle quali si chiede di metterea disposizione posti per effettuare il tirocinio formativo. L’invito è a candidarsi utilizzando l’apposita scheda presente sul sito della Caritas diocesana.