Il problema del randagismo nella nostra città è uno di quegli argomenti di cui spesso si parla e a cui non si è riusciti a trovare una soluzione.

Ovviamente, l’”emergenza” non nasce oggi, ma è la conseguenza dell’assenza per anni di politiche volte al contenimento della problematica. Infatti, ciò che è mancato sono state campagne di sterilizzazione e microchippatura che hanno portato al moltiplicarsi del numero dei randagi presenti sul territorio.

A ciò, oltre alla scarsa sensibilità di chi ha amministrato la città, sono mancati investimenti e intercettazione di finanziamenti per la realizzazione di un canile comunale. Si è preferito sovraccaricare le poche strutture private che “hanno tirato la carretta” con proprie risorse.

La notizia dell’aggressione di una donna e del suo cane da parte di un branco hanno riacceso il dibattito in città, alimentando quell’odio verso il “diverso” che è sfociato anche in commenti sui social come: “basta qualche polpetta avvelenata e risolviamo il problema”.

Commento che è figlio della considerazione che si ha verso gli animali e della scarsa sensibilità verso gli altri esseri viventi. Ma al problema dell’odio si aggiunge anche quello della burocrazia che rallenta le procedure con rimpalli tra diversi enti.

Guardando al caso dell’altro giorno, il branco è stato rinchiuso nel parco Europa senza cibo e acqua e i cani sono diventati oggetto di attenzioni, quasi maniacali, di ragazzi che hanno approfittato delle sbarre per lanciare loro pietre e altri oggetti. Poi c’è stato anche chi, preoccupato per i cani, ha portato loro da mangiare riscontrando una docilità degli animali, impauriti della situazione in cui si trovavano.

Nessuno dice che fuori e in branco non siano aggressivi, ma il problema non è tanto il loro vivere secondo natura, quanto l’assenza di interventi mirati per contenere il fenomeno del randagismo che, di sicuro, non si risolve chiudendo in un parco degli animali per problemi tra Asl, accalappiacani e veterinari, ma mettendo in pratica azioni che consentano la convivenza tra animali e uomini (che sono sempre animali).

La speranza è che, dopo aver intercettato fondi, le istituzioni accelerino sulla realizzazione del canile comunale e, soprattutto, che le famiglie educhino i propri figli al rispetto degli animali e non li portino nei circhi dimostrando loro che il “diverso” dalle persone può essere oggetto di sberleffo e di sopraffazione con fruste e costrizioni.