Nicola Pertuso nel Consiglio della Camera di commercio di Bari

Dopo 12 anni torna nel Consiglio della Camera di commercio di Bari con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

Per Nicola Pertuso, imprenditore originario di Andria, che da tempo però vive a Ruvo di Puglia ed è punto di riferimento dell’oasi naturale di Torre Calderina-Villaggio Lido Nettuno, è tempo di una nuova, importante sfida.



Non la prima, visto che da tempo è impegnato nel settore dei pubblici esercizi, del turismo e dell’intrattenimento. Titolare di imprese molto conosciute nel nord barese, è già componente infatti sia del consiglio direttivo nazionale della Fipe-Confcommercio, che della giunta provinciale di Confcommercio.



Avrà modo, ora, di mettere al servizio della Camera di commercio le sue riconosciute competenze e il suo decennale impegno nell’ambito dello sviluppo sostenibile. A braccetto con la natura, per diventare sempre più grandi.