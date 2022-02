«La scelta di incontrare subito la stampa non è casuale ma risponde alla volontà di questa direzione strategica di avere un confronto costruttivo con chi ha il fondamentale ruolo di filtrare la realtà per riproporla ai cittadini – ha detto Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt - trasparenza accesso e ascolto saranno i principi conduttori di una attività di gestione e organizzazione che come obiettivo non può che avere il miglioramento continuo. Abbiamo già incontrato i sindaci, che ringrazio per la loro vicinanza e il loro sostegno, e i maggiori esponenti dei servizi sanitari riuniti nel collegio di direzione: con loro il confronto sarà continuo».

A due anni esatti dall’inizio della pandemia di covid-19, la Direttrice Generale ha ringraziato tutto il personale sanitario dell'Asl, in primo luogo per l'eccezionale lavoro svolto, sia nell’attività quotidiana di contrasto alla pandemia che durante la campagna vaccinale: in tutta la provincia Bat sono state somministrate quasi 850mila dosi.

«La situazione è in netto miglioramento, la pressione sull’ospedale covid di Bisceglie è in calo. Servono sempre cautela e attenzione – ha continuato la DG - ma i dati sono confortanti e ci dicono che stiamo uscendo con fiducia ed ottimismo da un altro momento difficile della pandemia. Si va verso una riapertura e anche verso nuove modalità di accesso ai presidi di assistenza da parte di pazienti, accompagnatori e visitatori».

«Dobbiamo potenziare i servizi e quindi l’assistenza specialistica, avere a cuore l’attività dei distretti, per questo intendo toccare con mano ogni situazione problematica – ha ribadito Dimatteo - verificandola con i miei occhi. Il confronto diretto e costante con i responsabili sarà fondamentale ma noi vogliamo essere presenti sui luoghi della salute, vogliamo sperimentare le procedure, parlare con i dipendenti. La sanità è fatta di complessità ma la vera sfida che ci poniamo è innovare dando risposte rapide al cittadino che va sempre considerato al centro del nostro impegno. Da questo punto di vista, per ottenere massimi risultati, il benessere lavorativo è determinante e sarà una nostra priorità. La Asl Bt ha una struttura solida sulla base della quale potremo affrontare le progettualità legate al Pnrr su cui si gioca una rilevante parte del futuro prossimo in termini di innovazione e digitalizzazione».

Tanti gli obiettivi che la nuova Direzione Generale ha già declinato: «la questione delle liste di attesa è purtroppo sempre di grande attualità e sarà affrontata nell’immediatezza – ha continuato la Dimatteo – ma sicuramente affronteremo subito anche le questioni amministrative legate al nuovo ospedale della Provincia Bat senza mai dimenticare che gli attuali loghi della salute hanno bisogno di ristrutturazioni e adeguamenti».

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario Asl Bt e Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo Asl Bt, il quale prenderà formalmente servizio nel mese di marzo.

«La mia esperienza più che ventennale in ambito sanitario mi consente di affermare con certezza che alla base di ogni miglioramento nell’efficacia dell’azione amministrativa – ha dichiarato il Direttore Amministrativo Ivan Viggiano - vi sia il confronto con tutti gli interlocutori, sia interni che esterni. L’azienda deve essere proattiva, non deve farsi assorbire dalla burocrazia, il mio obiettivo è quello di puntare sulla la sanità digitale che deve muoversi su due binari: gli investimenti in alta tecnologia e la digitalizzazione dell’intero sistema a favore del personale e del cittadino utente».

«Sono felice di tornare nella sesta provincia dopo l’esperienza a Foggia - ha affermato Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario Asl Bt - prima di tutto voglio costruire un dialogo quotidiano con tutti i protagonisti sul campo della sanità: oss, infermieri, medici, tecnici saranno il mio punto d’ascolto. Dobbiamo prestare la massima attenzione agli screening oncologici, dobbiamo lavorare sulla riduzione delle liste di attesa, dobbiamo potenziare i servizi che negli ultimi due anni hanno subito i maggiori disagi e lo dobbiamo fare attraverso la fiducia nei confronti delle tante professionalità presenti».

TIZIANA DIMATTEO – Direttrice Generale Asl Bt

Già Direttrice Amministrativa della Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, la dott.ssa Dimatteo è laureata di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari. Nel 2019 è entrata nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dopo aver seguito il Corso di Alta formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria presso l’Università degli Studi del Molise. La dott.ssa Dimatteo ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità presso l’IRCCS – Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari dove è stata Direttrice dell’Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie, Dirigente Responsabile Controllo di Gestione e Direttrice ad interim della struttura complessa Area Gestione Risorse Umane. Dal 2001 al 2004 ha svolto diversi incarichi di consulenza per aziende diverse della sanità pugliese su temi relativi al budget annuale e pluriennale, al sistema contabile economico-patrimoniale. L’intensa e costante attività di formazione ha riguardato diversi ambiti di interesse, dalla contabilità analitica alla prevenzione e trattamento dei rischi di corruzione del sistema sanitario nazionale al clinical costing.

ALESSANDRO SCELZI – Direttore Sanitario Asl Bt

Specializzato in Radiodiagnostica e già Direttore Sanitario presso l’ASL di Foggia, il dottor Scelzi dal 2016 è il Direttore della UOC di Radiologia del presidio ospedaliero di Cerignola e dal 2020 è anche Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini ed in vitro della ASL FG.

Laureato e specializzato presso l’Università degli Studi di Bari, Scelzi ha conseguito il Master di Radiologia Muscoloscheletrica presso l’Università degli Studi di L’Aquila ed il Master Universitario di II livello in “Costi Standard e Lean Organization in Sanità”.

Dal 2006 segretario nazionale della sezione Muscoloscheletrica della Società Italiana di Radiologia Medica, il dottor Scelzi ha ottenuto il Corso di perfezionamento annuale in Management Sanitario presso Università Cattolica Roma ed il Corso di “Alta Formazione in materia di Sanità Pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria” presso l’Università UNIMOL Campobasso. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche, relatore di oltre 100 corsi di radiologia muscolo scheletrica ed insegnante universitario di corsi itineranti di Radiologia muscolo scheletrica e Diagnostica per immagini, nel 2006 Scelzi ha anche fatto parte dello staff di Radiologia alle Olimpiadi Invernali di Torino.

Nella sua rilevante esperienza in campo medico e sanitario, in particolar modo presso l’ASL di Foggia dove ha ricoperto per quasi un anno anche il ruolo di Direttore Sanitario Aziendale, il dottor Scelzi ha maturato una ampia capacità di gestione e coordinamento di numerosi processi legati al miglioramento ed all’ottimizzazione dei servizi sanitari.

IVAN VIGGIANO – Direttore Amministrativo Asl Bt

Già Direttore Amministrativo della ASL FG dal 2018, il dott. Ivan Viggiano è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, conseguendo nel 1995 anche il Master in contabilità, bilancio e controllo finanziario d’impresa. Dall’attività di controllo nella ASL della provincia di Varese al ruolo di Direttore di UOC Gestione economico-finanziaria sia presso l’Azienda ospedaliera di Seriate che presso l’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, Viggiano vanta una esperienza ventennale nell’ambito amministrativo, avendo ricoperto numerosi ruoli di responsabilità dal 1996 ad oggi in diverse aziende sanitarie prima di essere nominato a luglio 2018 Direttore Amministrativo della ASL di Foggia. Il dott. Viggiano ha conseguito il Corso di formazione manageriale per Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario ed è iscritto nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Autore di pubblicazioni su rivista scientifica in management sanitario, programmazione e controllo, ha svolto anche il ruolo di consulente presso l’Università Cattolica di Milano e di docente presso l’Università degli Studi di Bari relativamente al management dei sistemi sociali e sanitari.