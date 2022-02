Ad Andria 50mila euro per l’antimafia sociale

La Giunta regionale ha riconosciuto alla città di Andria 50mila euro per l’antimafia sociale.

La decisione è stata assunta a seguito di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica avvenuto in Prefettura dopo l’omicidio del giovane Claudio Lasala a Barletta la notte tra il 29 ed il 30 ottobre 2021.

In tale riunione, il Presidente Emiliano ha proposto una serie di interventi a cura dell’amministrazione regionale, al fine di contribuire al rafforzamento delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata, indicando la città federiciana quale ente locale capofila e coordinatore di tavoli straordinari provinciali per la promozione di interventi di antimafia per elevare il livello di sensibilità sociale e recuperare il valore di comunità educante.

Con tale iniziativa bisognerà provvedere alla costruzione della rete sociale, attraverso il lavoro integrato promosso dalle diverse Agenzie Educative, finalizzato ad educare alla “responsabilità sociale” con l’attivazione del tessuto sociale quale strumento per la rigenerazione culturale, sociale e urbana, che vede nel protagonismo delle giovani generazioni, il più efficace movimento di antimafia sociale per disseminare e comunicare il cambiamento culturale.

Il comune di Andria, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, dovrà individuare e coinvolgere gli enti pubblici e privati che ritengono possano fornire un supporto o un’esperienza per la programmazione e/o realizzazione delle attività, prediligendo la strutturazione del “lavoro di rete”.

I lavori e le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre 2022 e le eventuali somme residue non utilizzate dovranno essere restituite.