Con la pioggia di ieri mattina si torna a parlare del nuovo capolinea degli autobus in largo Ceruti. Diverse sono le segnalazioni di disagi che ci giungono dai pendolari che chiedono lumi sull’installazione delle pensiline promesse e sull’assenza di bagni nell’area.

«Dove sono finiti i ripari previsti e promessi? È una situazione inaccettabile. Con la pioggia intensa di ieri abbiamo preso i mezzi tutti inzuppati.

Oltre al caos di auto presenti per entrare nell’area, molti di noi erano pieni di fango a causa delle voragini che si sono aperte. Stiamo ancora aspettando quanto promesso, pensiline, indicazioni e bagni.

L'unica "copertura" presente è quella già esistente in largo Appiani che è stata spostata in largo Ceruti. Una struttura inutile per i danni che presenta».

Una problematica che i pendolari sperano trovi una celere soluzione da parte delle Istituzioni e di chi avrebbe dovuto realizzare quanto previsto.