Atletica, Pasquale Selvarolo entra nelle Fiamme Azzurre!

Lo ha definito «un sogno, che si avvera». D’altronde, per un atleta, trasformare la passione di sempre in una professione (a tutti gli effetti) non può che rappresentare un traguardo speciale. Pasquale Selvarolo entra a far parte delle Fiamme Azzurre, gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore dal Ministero della Giustizia, che ha notificato l’arruolamento di 25 nuovi atleti, di cui 4 nel panorama dell’atletica leggera. Il mezzofondista andriese, pluricampione italiano Promesse e Juniores, quarto agli Europei U23 di Tallinn del 2021 nei 10.000 metri e argento a squadre U23 agli Europei di cross nel 2019, non nasconde tutta la sua soddisfazione: «è un mix di emozioni -afferma-, riesco a sentirmi ancora una volta ripagato dei tanti sacrifici compiuti in questi anni. Sono fiero di me, fiero di essermi meritato questo privilegio. Un sogno che si avvera». E spiega: «Non era semplice. Ho sostenuto un concorso pubblico, nel quale avrebbe vinto solo il primo classificato. Questo mi rende tanto orgoglioso». Poi una dedica speciale: «Sento di dedicare questo traguardo interamente alla mia famiglia; sempre al mio fianco, mi ha accompagnato in questa ulteriore tappa della mia crescita personale».

Un nuovo capitolo della propria vita, dunque. Con l’ambizione di arrivare ancora più lontano. Per Pasquale, allenato sin dai tempi delle superiori da prof. Giovanni De Rocco, questo è stato anche un tempo di scelte. A fine gennaio, l’addio all’”Atletica Casone Noceto”, società civile nella quale aveva militato sin dal 2019. Nuovo approdo nella più vicina “Pro Canosa”, che sancisce un rientro in Puglia: realtà ideale, quella del presidente Tomaselli, da affiancare all’attività professionistica, per disputare nelle vicinanze gare di contorno. La prima apparizione con la nuova maglia è avvenuta lo scorso 30 gennaio, nella 1^ prova dei C.d.S. Assoluti e Giovanili di Cross di Palo del Colle. Neanche a dirlo: esordio con vittoria; è primo classificato nella 10km fra gli assoluti (32’30). E guarda alle sfide del futuro. Con la determinazione di chi sa che il meglio deve ancora venire.