Nonostante le condizioni meteo avverse, ieri, come in tutta Italia, anche ad Andria si è tenuta una manifestazione per invocare la pace nel conflitto che sta interessando l'est Europa e, in particolar modo, l'Ucraina e la Russia.

All'evento hanno preso parte cittadini, associazioni, i rappresentanti Istituzionali del Comune di Andria e il Vescovo Mons Mansi.

Il momento più toccante della serata è stato il grido di aiuto di Ruslana, una donna ucraina che vive ad Andria da anni, la cui figlia si trova al fronte: «abbiamo bisogno di aiuto. Nel 2022 il mondo non può finire così. Mia figlia mi ha chiamata e mi ha detto che non può tornare in Italia perchè sente il dovere di aiutare la sua seconda "mamma", l'Ucraina».

La Sindaca, Giovanna Bruno, ha invocato l'intervento delle Istituzioni e del Governo affinché si ponga la parola fine a quanto sta accadendo in questi giorni: «abbiamo bisogno che l'Italia dia una risposta forte rispetto a quanto sta accadendo».

Anche il Vescovo di Andria, Mons. Mansi, si è unito al coro di richieste per lo stop alla guerra: «sono qui per testimoniare la presenza della chiesa in questo processo di pace infranto dall'azione sconsideta di chi è andato in un altro paese a portare distruzione e morte».

Poi è intervenuta anche l'assessora alla bellezza, Daniela Di Bari, organizzatrice della manifestazione, che ha letto la poesia di Eugenio Montale che è stata consegnata a tutti i partecipanti con i semi di girasolie, simbolo della resistenza di questi giorni in Ucraina: «portami il girasole ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte: queste in musiche. Svanire è dunque la ventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita quale essenza; portami il girasole impazzito di luce».

Presente anche il dott. Ninni Inchingolo che ha invocato la pace in tutti i posti del mondo dove ci sono guerre.