“Passpartù - Affido Culturale Andria” per combattere la povertà educativa minorile

"Puglia Capitale Sociale 3.0" è un avviso pubblico della Regione Puglia per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore rivolto alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni ONLUS.

L’avviso è articolato in due linee di attività e di finanziamento: con la Linea di attività A (progetti) la Regione Puglia intende sostenere lo sviluppo di attività di interesse generale, in coerenza con la programmazione regionale e con le altre iniziative regionali di promozione della cittadinanza attiva e del capitale sociale nelle comunità locali; con la linea di attività B, invece, la Regione Puglia intende sostenere le attività di interesse generale delle ODV, delle APS e delle fondazioni del Terzo settore, che nel corso del periodo 1 gennaio 2020 - 30 giugno 2021, per effetto delle disposizioni legate all’esigenza di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, hanno subito importanti ripercussioni sulla propria funzionalità e continuità operativa.

Anche da Andria è stata presentata dall’associazione “Capital Sud APS” una proposta a valere sulla linea A.

Il progetto “Passpartù - Affido Culturale Andria” (come annunciato dalla Sindaca Bruno qualche giorno fa) ha come obiettivo generale il contrasto alla povertà educativa minorile attraverso la realizzazione di percorsi di Affido Culturale (AC), un modello che, mutuando l’esperienza dell’affido familiare, propone di mobilitare delle “famiglie risorsa”, alle quali affidare minori in situazione di disagio e marginalità per accompagnarli in un percorso annuale di fruizione culturale, di empowerment e partecipazione attiva alla vita della propria comunità locale (cinema, teatro, museo, libreria, parco, ecc.).

Per poter partecipare all’avviso, il Comune ha dato la propria disponibilità a sostenere il progetto. Oltre alla condivisione degli obiettivi, l’ente ha riconosciuto un contributo economico all’associazione, quale quota di cofinanziamento.

La Giunta ha deciso di accollarsi il 6% del budget di progetto, per un importo pari a 2.500,00 euro, mentre il soggetto capofila del partenariato comparteciperà al budget di progetto nella percentuale del 9%, per un importo pari a 3.600,00 euro.