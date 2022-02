Crisi Ucraina: lanciata una raccolta di beni di prima necessità

Raccogliendo la volontà di alcuni cittadini e imprenditori locali, il Circolo Legambiente “Thomas Sankara” di Andria, sito in via Riccardo Onofrio Spagnoletti 14 (zona piazza Catuma), da oggi 27 febbraio 2022 sarà a disposizione come punto di raccolta di medicinali, materiale sanitario, alimentare e altri beni di prima necessità da consegnare all'Associazione Italo-ucraina di Puglia e Basilicata.

Il circolo Legambiente si farà carico di raccogliere ed impacchettare tutto il materiale che ci verrà consegnato e farlo partire. Auspicando nella grande solidarietà già dimostrata dal popolo andriese e pugliese in altre occasioni, invitiamo tutti a fare la propria parte, nella speranza che questa immane tragedia finisca al più presto.

Di seguito la lista delle cose da poter donare:

Materiale Sanitario e medico

Bende sterili

Bendaggi emostatici

Tourniquet laccio emostatico

Bendaggi

Bendaggi addominali

Tubi nasofaringei di diverse dimensioni

Accesso intraosseo Fast

Accesso intraosseo B.I.G

Bendaggio occlusivo

Ago sterile da decompressione

Ketamina

Paracetamolo 500 mg

Tramadolum

Naloxone

Saturimetro

Acido tranexamico

Cloruro di sodio 100 ml( tantoooo per acido tranexamico)

Ondansetron 4 mg

Fentanyl

Moxifloxacina

Ertapenem

Кit per cricotirotomia

Junctional tourniquet

La stecca SAM splint pieghevole

Collare cervicale

Соperte termiche

Voluven 6% ( preferibilmente di plastica)

Soluzione di Ringer ( preferibilmente di plastica)

Sistema di gocciolamento endovenoso

Ago cannulla Venflon 18 G 14 G 22 G

Cerotto chirurgico

Forbici tattiche

Сіntura per la stabilizzazione delle fratture pelviche

Perossido di idrogeno

Bendaggi diversi

Bendaggi rigeneranti

Tamponi emostatici

Lacci emostatici

Polvere emostatica

Bende occlusive

Antinfiammatori

Antidolorifici

Aghi per decompressione toracica

Siringhe

Flebo

Pomate per ustioni

Teli porta feriti

Tubi nasotracheali

Tachipirina/oki

Alimentari di lunga scadenza

Zuppe pronte

Cibo in scatola / sottovuoto

Noodles istantanei (tipo Saikebon)

Cioccolato fondente

Miele in monoporzioni

Latte condensato / in polvere

Frutta secca

Grissini / Taralli / Gallette di riso

Te’ e Caffè macinato

Barrette energetiche

Materiale per l’igiene

Sapone mani (liquido e saponetta)

Salviette umidificate

Ovatta

Spazzolino denti

Gel x le mani (amuchina)

Dentifricio

Assorbenti

Pannolini

Abbiagliamento

Abbigliamento termico

Robe sportive uomo

Calzatura uomo

Calze di cotone calde

Altro materiale utile

Coperte termiche

Batterie

Torce

Power bank

Candele

Giorni ed orari per la consegna del materiale: domenica 27 febbraio 2022 dalle ore 17:00 alle 21:00 / dal Lunedì al Venerdì dalle 17:00 alle 21:00 / Sabato dalle ore 09.30 alle 12.30

Per maggiori dettagli contattare Rino Zagaria 328.42.47.484 (solo messaggi WhatsApp o Telegram).