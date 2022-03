Per l’ennesima volta ci tocca intervenire su un’annosa problematica a cui non si riesce a trovare una soluzione, nonostante i numerosi impegni assunti.

La questione riguarda le complanari della Sp2 (ex 231) interessata dai lavori di allargamento.

Soprattutto nei giorni di pioggia ci giungono numerose segnalazioni di disagi che si registrano per la situazione precaria delle “strade” percorse quotidianamente da numerosi automobilisti.

A peggiorare le condizioni dell’asfalto è il traffico di mezzi pesanti che continuano a percorrere le complanari che sono "riservate" al solo traffico dei "mezzi leggeri".

Infatti, nonostante la segnaletica, tir e autorticolati, per evitare di percorrere qualche km in più se rispettassero il percorso per loro previsto, utilizzano quello che costeggia il cantiere andando a creare disagi alla circolazione documentati dalle foto allegate.

“Dove sono i controlli?” “Perché non si aprono alla circolazione i tratti di provinciale completati?”. "L'altro giorno mentre percorrevo la complanare il mio veicolo ha rischiato di ribaltarsi a causa della frana di un tratto di strada. Ho temuto per la vita". Sono questi gli interrogativi di chi percorre la Sp2 e a cui le istituzioni dovrebbero dare risposte.