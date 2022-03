Portineria San Domenico: al via il primo incontro di co-progettazione

Oggi, alle ore 18.30, presso Officina San Domenico, si terrà il primo incontro di co-progettazione per la realizzazione della Portineria Sociale San Domenico. Tale dispositivo fa parte del progetto di rigenerazione urbana del laboratorio urbano presentato da CapitalsudAps e rappresenta un modello di innovazione sociale fondamentale per riportare al centro i bisogni delle persone. L’obiettivo è quello di creare uno spazio che diventi punto di riferimento per i giovani e gli abitanti del centro storico capace di attivare e promuovere le risorse già presenti e offrire servizi utili a migliorare la vita delle persone.

Durante questo primo incontro verranno presentate alcune esperienze di portineria sociale già avviate e ci confronteremo sulle opportunità concrete che questo dispositivo può rappresentare per la nostra comunità. L’invito è rivolto a tutti i cittadini e le associazioni del territorio.