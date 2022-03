“Progetto Donna”, al via una serie di eventi promossi dalla Fidapa

La Fidapa – sezione di Andria rappresentata dalla dottoressa Lilla Bruno, in collaborazione

con l'Accademia Wingtsun Ewto Puglia organizza un incontro – evento in vista della Festa della Donna che si terrà domenica 6 marzo alle ore 18 presso l'auditorium "Aldo Moro" dell'Istituto comprensivo Jannuzzi – Mons. Di Donna. La serata si intitolerà "Progetto Donna".



Perché Progetto Donna?

Progetto perché sarà il primo di una serie di riflessioni e di considerazioni sulla figura della donna nella nostra società in un continuum che affronterà più aspetti: gli stereotipi di genere, l'educazione sentimentale, il body shaming, l'autoderminazione come forma di prevenzione, la violenza psicologica e fisica di cui sempre più donne sono vittime, consapevoli e non.



Progetto Donna sarà un iter che vedrà coinvolti in rete i vari attori socioeducativi e la comunità locale e che verterà su due grandi temi ispiratori: "Nuove azioni attraverso la cooperazione" promosso dalla Fidapa internazionale e "Unite verso un fine comune: sostenere un'istruzione e formazione di qualità e promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva" promosso dalla Fidapa nazionale.



Temi importanti e cogenti che rimandano alle sempre attuali competenze chiave europee e ai preziosi punti dell'Agenda 2030, di cui la scuola in primis deve farsi promotrice attiva. La serata si svolgerà nel pieno ed effettivo rispetto della parità di genere: vedrà coinvolti ospiti e relatori di entrambi i sessi per affrontare le varie riflessioni in maniera speculare e ampia. Gli interventi degli autorevoli esperti saranno piacevolmente intervallati da brevi parentesi culturali sul tema: canzoni, letture e performance artistiche.